«Маленькая грудь – это физический недостаток женщины»: в Архангельске ФАС потребовал убрать рекламный баннер с сексуальным подтекстом

СЕГОДНЯ 14:04 2018-08-28T14:30:09+03:00

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Нет груди, считай, калека. Теперь маленькая грудь – это уже физический недостаток. К такому выводу пришел экспертный совет, который собирала УФАС. Началось все весной. В Архангельске появились баннеры строительной компании, от которых у некоторых жителей города просто отвисла челюсть. На одном плакате женщина в нижнем белье измеряет грудь сантиметровой лентой, под фото слоган «У нас маленькие цены и много комплексов». А на другом обнаженная девушка уверяет: «Квартира с отделкой всего за 9900 рублей в месяц. Дешевле, чем снять!» Кто-то просто возмутился, оставив гневный пост в соцсетях, а кто-то пошел дальше и пожаловался антимонопольщикам.

- Экспертный совет изучил рекламу и пришел к выводу, что она является сексистской, провокационной, - пояснил корреспонденту «КП»-Санкт-Петербург начальник отдела антимонопольного контроля и рекламы Архангельского УФАС РФ Юрий Цакулов. - Члены совета посчитали, что реклама указывает на физические недостатки у женщин — маленькая грудь — и содержит оскорбительный образ в отношении женского пола. Большинство проголосовавших сочли плакат неэтичным. Кроме того, мы провели спецтальный опрос на сайте, выставив фото плакатом. Посетители сайта тоже назвали рекламу оскорбительной и ненадлежащей. Итог такой - строительную компанию признали нарушившей закон «Реклама».

Однако в самой фирме с этим решением не согласны, говорят, что каждый судит в меру своей испорченности.

- Наша компания руководствуется действующим законодательством, нет у нас цели преследует целей нанести вред или оскорбить кого-то, - заявил генеральный директор ИК «Аквилон Инвест» Алексей Попков. - Что касается изображения, используемого в ходе рекламной компании в апреле этого года, то по нашему мнению, в этом случае каждый видит, то, что он хотел бы увидеть. И мнение экспертов – это тоже частное субъективное мнение конкретных людей, которое не является единственным безусловно верным, и истинной в последней инстанции.

Согласны строители с этим мнением или нет, а от наказания не отвертишься. УФАС уже завел дело об административном правонарушении. Компании-застройщику грозит штраф около 100 тысяч рублей.

К слову, те провокационные банеры, из-за которых был сыр-бор, уже сняли. Но не потому что начались разбирательства, просто акция завершилась. Однако на месте срезанного гриба появился новый. И тоже весьма провокационный. На очередном плакате строительной компании изображена упитанная женщина, орудующая мясорубкой. Баннер гласит: «Квартира с отделкой, полный фарш». Антимонопольщики уже видели эту реклму и по ней тоже возникли вопросы.