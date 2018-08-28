2018-08-28T18:29:59+03:00
Общество

Приехали: Проезд в Петербурге подорожает на два рубля

Но речь идет только о разовых поездках
Юлия КУЛИКОВА
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Сегодня одна поездка в метро Петербурга стоит 45 рублей.Сегодня одна поездка в метро Петербурга стоит 45 рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Петербургские перевозчики предложили чиновникам два возможных варианта изменения тарифов в 2019 году. Согласно первому сценарию стоимость проезда в общественном транспорте для пассажиров не изменится вовсе - затраты перевозчикам компенсируют из городского бюджета. Второй вариант - стоимость жетонов увеличится на два рубля. Но окончательное решение будет зависеть от возможностей городского бюджета.

Напомним, сегодня одна поездка в метро Петербурга обходится в 45 рублей. А билет на трамвай, автобус и троллейбус - 40 рублей.

Городские перевозчики не видят большого смысла повышать стоимость разовых поездок, так как основную часть доходов они получают от «Подорожника». Кроме того, велик риск сделать проезд в коммерческом транспорте более выгодным, чем в социальном.

- Мы не считаем повышение разового тарифа на проезд необходимым, поскольку работаем в условиях конкуренции, в том числе с частными перевозчиками. Важно отметить, что только шестнадцать процентов пассажиров покупает разовый билет, остальные пользуются электронными проездными. Например, стоимость поездки по «Подорожнику» составляет от 31 до 27 рублей в зависимости от частоты передвижений, - подчеркнули в «Пассажиравтотрансе».

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