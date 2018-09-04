«У меня даже нет музыкального образования»: Официантка, которой отказали в шоу «Голос», после песни Хьюстон проснулась звездой

СЕГОДНЯ 19:34 2018-09-04T19:34:44+03:00

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22-летняя официантка Сюзанна Манукян покорила посетителей ресторана своим сильным и чувственным голосом. Петербурженка выступила перед гостями с песней Уитни Хьюстон I have nothing и стала не только звездой ресторана, но и всего Рунета – видео с ее выступлением всего за неделю посмотрели почти 3 миллиона человек. А число поклонников ее таланта растет с каждым днем.

Слава настигла Сюзанну во время свадебного путешествия в Армении – девушке стали звонить друзья и знакомые из Петербурга и рассказывать, что все о ней спрашивают. Сюзанна говорит, что всегда мечтала стать артисткой – пела с 3 лет. Сначала выступала перед родными, а после решилась принять участие в шоу «Голос».

- Никакого музыкального образования у меня нет, я самоучка. Профессионально петь нигде не училась, только посещала занятия вокалом, - рассказала «КП - Петербург» Сюзанна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/666885" frameborder="0"></iframe> Официантка из Петербурга исполнила песню Whitney Houston и стала звездой на Youtube.

Сейчас Сюзанна работает в одном из ресторанов Северной столицы. Заведение это не простое – здесь все, от уборщика до повара, поют или танцуют. Именно здесь ее и уговорили попробовать себя в шоу «Голос»! Сюзанна набралась смелости и пошла на кастинг. Правда, дальше прослушиваний дело не пошло. Но девушка не отчаялась и продолжает радовать гостей заведения своим прекрасным голосом.

- Работать там начала я после школы. В заведение набирали официантов с талантами, вот я и откликнулась! Увидела объявление случайно. Сестра поступила в педагогический университет на Казанской улице – их главный корпус прямо напротив этого ресторана. Меня пригласили в университет выступить на дне открытых дверей, и увидела большой плакат о том, что требуются официанты, которые могут танцевать, исполнять фокусы, - вспоминает Сюзанна.

И пусть «Голос» упустил талантливую певицу, в родном ресторане Сюзанну очень ценят. Сюзанна Манукян – одна из главных звезд коллектива. Арт-директор ресторана Алексей Раппопорт говорит, что с большим удовольствием наблюдает и способствует росту певицы. Заведение гордится своими «выпускниками»

- Истории, когда сотрудники становились артистами – у нас есть, - уверяет Раппопорт, – Например, один наш бывший официант теперь работает на радио, другой поет в мюзиклах, третий - в вокальном квартете. Будем рады, если сможем наблюдать Сюзанну на федеральных каналах.

Раппопорт рассказывает: ресторан оплачивает своим сотрудникам занятия вокалом. Практически ежедневно Сюзанна и другие артисты занимаются у лучших педагогов, а вечерами удивляют посетителей, которые иногда даже не ждут, что их обслуживают такие талантливые люди.

Кстати, в самом ресторане уточняют: их заведение настоящий трамплин для молодых артистов! Никогда не знаешь, кому ты принесешь кофе с песней в следующий раз – туристу или продюсеру, ищущему таланты?