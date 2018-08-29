«Большой брат следит за тобой»: До 2020 года в Санкт-Петербурге установят тысячу видеокамер

СЕГОДНЯ 14:00 2018-08-29T14:37:58+03:00

Уже установленные камеры ежегодно пополняют бюджет за счет выписанных штрафов на 800 миллионов рублей Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Нарушители правил дорожного движения, трепещите! Недолго осталось гонять по городским улицам безнаказанно. Это сейчас на петербургских дорогах установлено каких-то полторы сотни видеокамер. В ближайшем будущем их будет более тысячи. А если точнее, то к имеющимся 148 стационарным камерам прибавится еще 1048 новых. И все они будут неустанно фиксировать любые нарушения гонщиков и торопыг, стремящихся проехать на "мигающий желтый".

В городском Комитете по информатизации уже готовят необходимые документы на проведение конкурса по оснащению городских магистралей видеоконтролем. Об этом председатель Комитета Денис Чамара рассказал на так называемых "нулевых" чтениях бюджета в Законодательном Собрании Северной столицы.

- Мы составили и передали в комитет по инвестициям техническое задание и наши требования к характеристикам систем, а также к местам их размещения, - отметил Чамара.

Подрядчика выберут в конкурсе. Причем соглашение будет концессионное, в рамках государственно-частного партнерства. То есть, свою выгоду получит и город, и инвестор. Смольный заплатит за оснащение дорог видеокамерами лишь некую минимальную сумму. Но инвестор от этого не прогадает. Вместе с тем минимумом он получит и часть от штрафов, что будут выписаны нарушителям, которых камеры зафиксируют.

Согласно проекту, новые системы планируется установить на самых аварийных участках петербургских дорог. Срок исполнения - два года. То есть к 2020 году за автомобилистами на дорогах Санкт-Петербурга будут круглосуточно следить 1196 видеокамер.

- Задача этих видеокамер - пресечение фактов нарушения правил дорожного движения, которые чаще всего становятся причиной дорожно-транспортных происшествий - превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, непредоставление преимущества пешеходам, - уточнила "КП в Санкт-Петербурге" начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Татьяна Суслова.

Те 148 стационарных и 35 мобильных пунктов, которые есть сейчас, ежегодно пополняют городской бюджет за счет выписанных штрафов на 800 миллионов рублей.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Депутату ЗакСа Алексею Цивилеву регулярно приходят жалобы жителей на ночной шум от машин во дворах, и он уверен, что мероприятия стритрейсеров в спальных районах не менее опасны, чем гонки на главных городских магистралях.

А посему депутат просит МВД открыть горячую линию для жалоб на стритрейсеров и обеспечить камерами видеонаблюдения маршруты, популярные у автогонщиков и хулиганов.

Соответствующее обращение депутат направил министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву и главе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергею Умнову.

- Предлагаю включить популярные у стритрейсеров маршруты в российских городах в программу "Безопасный город", оборудовав их камерами видеонаблюдения, а также открыть специальную горячую линию для оперативного приема жалоб на любителей экстремальных автогонок, - говорится в обращении Цивилева.