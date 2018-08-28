РАБОТА ИЗ НАДЕЖНЫХ РУК: Иногда поиск работы лучше начать с визита к психологу

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-28T13:44:09+03:00

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- Почему-то многие считают, что в центр занятости обращаться нет смысла и проще найти работу самостоятельно или по знакомству. Я сама раньше тоже так думала, но именно в районном агентстве занятости мне помогли найти то, что я хотела, - рассказывает Алена Пирогова.

Алена с семьей переехала в Петербург из Иркутска почти год назад. Нашла жилье, пристроила ребятишек в садик и школу и стала искать работу. За плечами - большой опыт работы педагогом, ученая степень кандидата экономических наук и некоторая растерянность: куда податься? В центр занятости населения женщина обратилась, чтобы не прерывался трудовой стаж. Ну и пособие, пусть небольшое, а все-таки подспорье.

- Первое, что меня удивило, - какие люди стоят на учете в центре. Это и инженеры, и программисты - умнейшие люди, которые и так могут легко устроиться, но предпочитают выбирать из вакансий, предложенных специалистами центра, - продолжает Алена Пирогова. - И отношения с инспектором у меня сложились очень хорошие, общаться было приятно.

Но найти работу быстро не получилось. Предложений было много, но что-то не устраивало Алену, что-то не соответствовало образованию и навыкам. Иногда приходило понимание, что работа не по душе, и связывать с ней свою жизнь не хотелось. Были чувство безнадежности, страх, потеря веры в свои силы. И тогда женщина решила обратиться в службу психологической поддержки центра занятости.

- Мне предложили пройти тренинг по корректировке жизненного сценария. Я согласилась и очень рада, что выпала такая возможность. Ведь чем дольше ищешь работу, тем меньше уверен в себе и своих силах. А здесь мне помогли не растерять остатки этой уверенности. На групповых занятиях психологи помогали нам понять, чего мы хотим, к чему стремимся. И самое главное: как грамотно выстраивать и достигать поставленных целей, - рассказывает Алена Пирогова. - Я получила много полезной информации, которая пригодилась мне не только в процессе поиска работы, но и в жизни.

По окончании тренинга Алена посетила еще несколько индивидуальных консультаций психолога и наконец нашла подходящую работу: устроилась экономистом в Санкт-Петербургскую сбытовую компанию.

- Главное - понять, что ты действительно хочешь. Я хотела трудиться в крупной компании по своей специальности. Оказывается, достичь цели не так сложно, как кажется, - улыбается Алена.

На групповых занятиях учат грамотно выстраивать приоритеты и достигать поставленных целей.

НА ЗАМЕТКУ

Поиск работы - это тоже работа, которая требует силы воли, упорства и уверенности в себе. Но главное - не бездействовать! Если вы пока не нашли вакансию своей мечты, обязательно приходите на общегородскую ярмарку вакансий, которая состоится 12 сентября в «Ленэкспо». Время работы: с 11.00 до 17.00, вход бесплатный.

В этом году посетителям будут доступны 2500 вакансий в сфере производства, образования, IT, медицины и здравоохранения, строительства, транспорта и связи, пищевой промышленности, индустрии гостеприимства и услуг. А психологи центра занятости населения, HR-менеджеры крупных петербургских компаний и известные бизнес-тренеры расскажут о профессиональной ориентации, планировании карьеры, навыках, необходимых для продвижения по карьерной лестнице.