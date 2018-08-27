Умный контроль

27 Авг. 10:00 2018-08-28T13:49:48+03:00

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НЕ ОДИН ДОМА: ШКОЛЬНИК ПОД ПРИСМОТРОМ «БОЛЬШОГО БРАТА»

Нет няни, бабушки, старшего брата? Оставить школьника дома можно под присмотром видеонаблюдения. Родители, где бы они ни находились, всегда могут присмотреть за своим ребенком в режиме онлайн.

Уже несколько тысяч семей по всему Северо-Западу оценили преимущества этого помощника.

Систему также приобретают, чтобы наблюдать за нянями, наемными строителями, пожилыми родственниками. Помимо квартир, «всевидящее око» размещают в гаражах, на дачах, придомовых участках.

Организовать видеонаблюдение там, где это требуется, поможет «Ростелеком». Компания предлагает цифровую HD-камеру с инфракрасной подсветкой для съемки в темноте, широким углом обзора и датчиком движения.

Следить за всем происходящим можно из любой точки мира через мобильное приложение и web-интерфейс. Главное, чтобы под рукой был Интернет. Все время быть у экрана невозможно. Поэтому система продумана таким образом, что, если камера фиксирует движение или перекрывается обзор, пользователь мгновенно получает оповещение через SMS или приложение.

ДОМА СТАНОВЯТСЯ УПРАВЛЯЕМЫМИ

Чувствовать себя спокойнее вдали от дома помогает также интеллектуальная система «Умный дом». Многие жители Северо-Западного региона уже пользуются этой услугой.

«Ростелеком» представляет решение в виде набора датчиков реагирования на возможные инциденты и единого «мозгового центра» - контроллера. При возгорании, затоплении, утечке газа, движении, открытии окон или дверей хозяин оперативно получает уведомление на мобильное устройство.

Управление «Умным домом» происходит через «Личный кабинет» в компьютере или мобильном телефоне.

По желанию к комплекту можно добавить видеонаблюдение, а также «умные» розетки и лампочки, чтобы дистанционно управлять освещением и электроприборами: выключить забытые утюг, плойку, обогреватель или полотенцесушитель. А можно приготовить себе ужин, включив заранее подготовленную мультиварку.

Таким образом, система искусственного интеллекта, настраиваемая под потребности и пожелания хозяина, превращает в реальность технологии, которые еще недавно казались фантастикой, и делает быт современного человека более комфортным и безопасным.

* Приобрести коробочное решение «Умный дом» и подключить услугу «Видеонаблюдение» могут как действующие, так и новые абоненты компании «Ростелеком» в офисах продаж и обслуживания, оформив заявку на сайте rt.ru или по бесплатному телефону 8-800-1000-800.

* При покупке камеры для внешнего или внутреннего видеонаблюдения до 31 декабря 2018 года (стоимость 4990/5990 рублей) сервис «Видеонаблюдение» в течение первого года пользования предоставляется бесплатно.

* При покупке камер в рассрочку до 31 декабря 2018 года сервис «Видеонаблюдение» предоставляется бесплатно в течение двух лет. Предложение доступно для действующих и новых абонентов услуг «Домашний интернет», «Интерактивное ТВ», «Домашний телефон».

* Стоимость расширенного комплекта услуги «Умный дом» (4 датчика и контроллер с протоколом Z-Wave Plus) - 16 990 рублей. При покупке доступна рассрочка на 24 месяца с первоначальным взносом 1300 рублей. Ежемесячный платеж составит 900 рублей.

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