1 сентября в Петербурге откроются пять новых школ и 11 детских садов

СЕГОДНЯ 17:50 2018-08-28T17:50:14+03:00

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Долгожданный и волнительный первый звонок прозвучит 1 сентября 2018 года для 58,5 тысяч маленьких петербуржцев. Именно столько первоклассников сядет за парты в этом году. Всего в Северной столице в День знаний 2018 к занятиям приступят 487 тысяч учеников, свои двери им распахнут 683 школы. Среди них пять новых – в Невском, Петроградском, Калининском, Приморском и Красносельском районах. Ждут новые образовательные учреждения и малышей: 1 сентября в Петербурге откроются одиннадцать детских садов. А до конца 2018 года к ним прибавится еще шесть.

В общей сложности на подготовку к новому учебному году Смольный потратил почти 9 миллиардов рублей. Больше 3,5 миллиардов рублей ушло на ремонт школ. Более 1,5 миллиардов - на пожарную и антитеррористическую безопасность образовательных учреждений, а также на санитарно-эпидемиологические мероприятия. Пока школьники отдыхали на летних каникулах, специалисты по всей строгости проверяли учебные заведения. Сегодня школы и детсады стопроцентно готовы принять юное поколение.

– Мы завершили процесс обеспечения учреждений профессиональной охраной: с 1 сентября сотрудники лицензированных предприятий будут следить за безопасностью во всех школах и учреждениях профессионального образования, а с 15 сентября – в учреждениях дополнительного образования, – рассказала председатель Комитета по образованию Жанна Воробьева. – При этом охрана школ и детских садов будет происходить полностью за счет бюджета, родителям на это тратиться не придется.

В этом году первоклашек в Петербурге 58,5 тысяч.Фото: Олег ЗОЛОТО

Не придется раскошеливаться и на учебники: в этом году на закупку учебных пособий потратили 760 миллионов рублей. Позаботились о финансах и самих преподавателей, им сулят повышение оплаты труда.

– В новый учебный год педагоги вступят с новым уровнем заработной платы, – добавляет Жанна Воробьева.

По итогам первого полугодия 2018 года средняя зарплата учителей составила около 57 тысяч рублей, педагогов в детских садах – 51,5 тысяча, учителей дополнительного образования – 58 тысяч рублей, преподавателей и мастеров профессионального образования – 61 тысяча рублей.

Для дополнительных занятий школьников в этом году в Петербурге будут работать 59 учреждений. Кроме того, на базе общеобразовательных школ города откроются 452 отделения, где можно будет заниматься музыкой, рисованием, экологией, краеведением и другими направлениями. А также 437 школьных спортивных клубов. В этом году увеличат число естественнонаучных, технических занятий и откроют новые объединения по неолимпийским видам спорта: мини-гольфу, спортивному ориентированию, самбо и другим.

В Смольном рассчитывают, что система дополнительного образования охватит 88 процентов детей от пяти до 18 лет, а 90 процентов из них буду заниматься на бюджетной основе.

БУДЬ В КУРСЕ

Традиционно в городе на Неве поздравят тех, кто только вступает в дружные ряды школьников. Праздничные представления для первоклассников состоятся в Ледовом дворце 31 августа, 1 и 2 сентября. Новоиспеченным школьникам покажут детский сказочный мюзикл по мотивам произведения Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города». Всего в эти дни пройдут 11 спектаклей, куда каждый первоклассник получит по два билета - на себя и на сопровождающего. Также деткам в День знаний вручат комплект книг: «Все самые великие сказки русских писателей», «Историческая азбука Санкт-Петербурга в стихах и картинках» и «Моя первая дорожная азбука в картинках».

КСТАТИ

Одним из главных событий Петербургской школы станет конкурс «Учитель года России - 2018». Торжественное открытие состоится 24 сентября в Михайловском театре. Поскольку в прошлом году награду - Большого хрустального пеликана - завоевал петербургский педагог Илья Демаков, наш город получил право провести финал конкурса и принять лучших учителей со всей страны. Северную столицу в этом году будет представлять Олег Ренев, учитель математики Губернаторского физико-математического лицея №30.