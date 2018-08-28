2018-08-28T15:03:29+03:00
Спорт

Жена тренера "Зенита" Сергея Семака: У меня "черный пояс" по отказам

Анна призналась, чего она не ест, не пьет и не надевает
Елена МОЛОДКИНА
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Муж просит Анну быть менее откровенной в своих постах в "Инстаграме". Фото: СоцсетиМуж просит Анну быть менее откровенной в своих постах в "Инстаграме". Фото: Соцсети
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Жена Сергея Семака - женщина открытая. В своем "Инстаграме" она всегда, как на духу, рассказывает о своих мыслях и чувствах. И как-то даже признавалась, что муж просил ее быть менее откровенной в своих обращениях к читателям.

Но жена тренера "Зенита" по-другому не может. Сегодня она сделала еще одно откровенное признание. Оказывается, Анна себе во многом отказывает. Не потому что ей чего-то не хватает. А исключительно по собственным принципам. Анна шутит, что у нее уже есть "черный пояс" по отказам.

Так, она отказалась от всех продуктов животного происхождения, включая мед. По показаниям врача не ест еду, содержащую глютен - все эти тортики, круассаны, макароны. Анна не пьет алкоголь, не принимает химические лекарства, не носит меховых изделий и кожаных вещей. Если вдруг вы заметите Анну с кожаной сумочкой, знайте - это либо качественный кожзам, либо сумка была куплена еще до веганства. Еще жена тренера "Зенита" отказалась от промышленного кашемира и мериноса, от пуха и перьев, от шелка, бытовой химии и косметики, тестируемой на животных.

А теперь подруга Анны Наталья Игнашевич просит ее поддержать благотворительную акцию #япожалуйоткажусь и еще от чего-нибудь отказаться. Но не ради себя, а ради других.

- Я собиралась провести неделю на Корфу в сентябре с младшей дочкой. Мы ездим туда уже восемь лет подряд. Там я знаю каждую улочку, каждого торговца на улице, ведущей от площади Листон к церкви Святого Спиридона. Эта поездка очень для меня важна, но в этом году я так соскучилась по Петербургу, что любую погоду приму с благодарностью... Греция подождет меня до следующего года, - написала Анна в своем "Инстаграме".

А деньги, приготовленные на поездку, она передаст в Тверь настоятельнице Оршинского монастыря на поддержание приюта для девочек, оказавшихся в сложной семейной ситуации.

"А от чего готовы отказаться вы?" - спрашивает Анна.

Post Scriptum

Этот пост с признаниями в отказах на стене жены тренера "Зенита" провисел совсем недолго. Видимо, Анна решила все-таки прислушаться к своему мужу, который просит ее быть менее откровенной, и спустя пару часов после публикации она удалила все, что написала сегодня утром.

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