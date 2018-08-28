Кот Ахилл познакомился с Николаем Дроздовым

СЕГОДНЯ 18:00 2018-08-28T18:11:09+03:00

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Кот Ахилл, главный оракул прошедшего мундиаля, любимец петербуржцев и настоящая пушистая звезда, впервые побывал в столице. Как и обещал голубоглазый блондин после того, как обрел нового хозяина и дом, свою общественную деятельность он не бросает. На этот раз дела позвали Ахилла в Москву. И там он познакомился с главным телевизионным зоологом нашей страны, легендарным ведущим передачи «В мире животных» Николаем Дроздовым. Поделился видео с ученым Ахилл на своей страничке в Instagram.

– В Москве проходил круглый стол о животных в городе, и Николай Николаевич в числе других активистов, которые заботятся об уличных животных, участвовал в нем. И Ахилл приехал как специалист. Там они познакомились, – рассказала «КП-Санкт-Петербург» Анна Кондратьева, ветеринарный врач эрмитажных котов и хозяйка Ахилла.

Пушистый оракул познакомился с Николаем Дроздовым. Фото: Instagram @achillcat.Фото: СОЦСЕТИ

На видеозаписи в Instagram Николай Дроздов вместе с пушистым петербуржцем на руках призвал россиян не забывать о братьях наших меньших в приютах.

– Дорогие друзья, юные и старшие, всех возрастов, берите животных из приюта! Надо, чтобы они находили себе добрых хозяев! – сказал ученый.

Дело в том, что многие из тех, кто заводит домашних животных, предпочитают их покупать и обходят стороной тех, кто когда-то жил на улице.

achillcat ?Moscow vs St.Petersburg? Не утихают споры: Мурква или Петербург? Столица или Котокультурная столица? Ответственно заявляю: культура там, где я! #котАхилл #чистопитерскийкотик #нехочубытьмосквичом #побазаримзакультуру

– К сожалению, не так часто люди берут животных из приютов, как стоило бы. У многих людей возникает ощущение, что животное из приюта, особенно взрослое, сложно адаптировать. Но сам Ахилл как раз опровергает этот миф своим примером. Когда-то он был самым обычным котом, но доброе отношение людей сделало из него всеобщего любимца, – отметила Анна Кондратьева.

В столице Ахилл был в первый раз, и она очень понравилась усатому путешественнику. По дороге домой он даже задумался над извечным вопросом – Москва или Петербург? Но все-таки свою котокультурную столицу на другой город пушистый петербуржец не променяет, заверила его хозяйка.

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