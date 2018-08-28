Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП крупнейших банков на рынке потребительского кредитования
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-15 рейтинга крупнейших банков по объему потребительского кредитования на 1 июля 2018 года. Согласно исследованию, портфель потребительских кредитов Банка УРАЛСИБ на 1 июля 2018 года составил 110,5 млрд рублей.
Узнать подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения потребительских кредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
СПРАВКА
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
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