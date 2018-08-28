Без чипсов и газировки: петербургский депутат предлагает убрать из школ автоматы с вредной едой

СЕГОДНЯ 17:56 2018-08-28T17:56:25+03:00

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Автоматы с различного рода перекусами: снеками, чипсами, шоколадками, сухариками - явление в Петербурге распространенное и повсеместное. Не спорим, это очень удобно, особенно, если долго стоишь в очереди и очень хочется есть.

Во многих школах - с незапамятных времен - тоже есть такие автоматы. Они называются вендинговые (от английского vend - «торговать» - прим.авт.) Но место ли им в учебных заведениях? А это уж, смотря что в них продается.

- У меня есть несколько обращений от учителей и родителей из разных школ города, - рассказал «Комсомольской правде в Петербурге» депутат Александр Тетердинко. - Они жалуются, что в автоматах продается вредная еда, которая нарушает пищеварение и способствует набору лишнего веса. Дети отказываются от полноценного горячего питания и покупают в автомате шоколадки и газированные напитки.

И это, по мнению Тетердинко, не единственная проблема. Даже, если в аппарат загрузят полезные продукты, все равно покупать их придется за «живые» деньги.

- Ребенку придется каждый день брать с собой наличные, что небезопасно, - резонно отмечает депутат.

Своими сомнениями Тетердинко уже поделился с главой городского комитета по образованию Жанной Воробьевой. Парламентарий предложил чиновнице провести мониторинг ассортимента торговых автоматов в петербургских школах, а также рассмотреть вопрос прямого запрета на их установку в образовательных учреждениях города.

А КАК НА САМОМ ДЕЛЕ?

Возможность кормить школяров с помощью торговых автоматов действительно существует с незапямятных времен. Более того, несколько лет назад ее официально одобрял Роспотребнадзор. Особенно для тех школ, где нет горячего питания или тех ребят, которые остаются на дополнительные занятия и уже не могут поесть в столовой.

«Учитывая низкий охват горячим питанием учащихся средних и старших классов, связанный, в том числе, и с недостаточной площадью обеденных залов пищеблоков школ, такой вид организации дополнительного питания частично может решить эту проблему», - было тогда сказано в заявлении столичного отделения надзорного ведомства.

Схожей позиции придерживаются и в Петербурге. Сопредседатель Санкт-Петебургской общественной организации «Родительский комитет» Михаил Богданов уверен: у нас глобальной проблемы с вредной едой в автоматах нет.

- У нас вендинговые аппараты - те шальные, 90-х годов, везде убраны, - говорит эксперт. - На территории школ сейчас можно распространять только ту продукцию, которую поставляет комбинат соцпитания на основании государственного контракта. Точка. Если торговые автоматы и стоят, то только по договору с Управлением соцпитания и только со стороны комбинатов питания. Никаких других товаров там быть не может. Если же там какая-то посторонняя неконтролируемая продукция, это нарушение и это повод для обращения в прокуратуру, надзорные органы, Управление соцпитания и так далее.

Михаил настаивает, полностью убрать автоматы из школ нельзя.

- Столовые работают до трех часов дня, - напоминает Богданов. - Детям, у которых вечером внеурочная деятельность, даже воды негде попить.

И Александр Тетердинко здесь с экспертом согласен.

- Я говорю о запрете именно тех автоматов, которые либо стоят с вредной продукцией - газировкой, чипсами, либо тех, которые установлены вообще незаконно, - подчеркивает депутат. - К тем, где продается здоровая пища, фрукты, вопросов нет. А вообще в первую очередь я говорю не о директивном запрете, а о мониторинге, чтобы специалисты комитета проверили, что на самом деле продается в школах. Я не исключаю, что в некоторых учебных заведениях могут стоять незаконные автоматы под видом легальных и, как они там появились, надо отдельно разбираться.

А КАК У НИХ

На вредные, а то и просроченые продукты в вендинговых автоматах жалуются родители разных регионов, не только Петербурга. Мол, по факту, творожки и молоко со временем вытесняются шоколадками и газировкой.

В Москве войну с вредными продуктами вели еще два года назад. И, кстати, на какое-то время торговые аппараты исчезли из столичных школ. Потом их, правда, снова разрешили, но со строгой оговоркой: дать согласие на установку должны родители - причем абсолютно все, чьи дети ходят в эту школу.

КОНКРЕТНО

Что разрешено продавать в торговых автоматах

Молоко стерилизованное витаминизированное, в том числе с добавлением натуральных плодовых и ягодных наполнителей или соков (молочные коктейли витаминизированные), с массовой долей жира до 3,5%, не требующее особых условий хранения (срок годности установлен для температуры до +25 °C).

Стерилизованные (термизированные) продукты на основе йогурта, в том числе с добавлением натуральных плодовых и ягодных наполнителей или соков с массовой долей жира до 4%, не требующие особых условий хранения (срок годности установлен для температуры до +25 °C).

Творожные изделия (продукты), в том числе с добавлением натуральных плодовых и ягодных наполнителей или соков с массовой долей жира до 10%, не требующие особых условий хранения (срок годности установлен для температуры до +25 °C), в индивидуальной потребительской упаковке массой нетто до 125 г, с приложением пластмассовых ложечек.

Вода питьевая негазированная высшей категории в упаковке емкостью до 0,5 л.

Напитки безалкогольные негазированные витаминизированные или сокосодержащие (кроме тонизирующих) в алюминиевых банках, полипропиленовых или ПЭТ-бутылках емкостью до 0,5 л.

Соки и нектары фруктовые и овощные натуральные (восстановленные витаминизированные или прямого отжима, без соли, консервантов и искусственных ароматизаторов) в индивидуальной потребительской упаковке из полимерного или комбинированного материала емкостью до 0,33 л.