«Мы пили портвейн, ели бычки в томате и пели песни»: Рома Зверь рассказал, как вживался в роль Майка Науменко в фильме «Лето»

СЕГОДНЯ 17:15 2018-08-29T17:15:51+03:00

Рома Зверь рассказал, как вживался в роль Майка Науменко и о мистике во время съемок фильма "Лето". Фото: Олег ЗОЛОТО

Певец и актер Рома Зверь приехал в Петербург и провел журналистов по районам, кварталам и жилым массивам, которые так или иначе связаны с солистом группы «Зоопарк»

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27 августа исполнилось 27 лет с дня смерти легендарного музыканта, солиста группы «Зоопарк» Майка Науменко. Рома Зверь, сыгравший Майка в фильме Кирилла Серебрянникова «Лето», специально приехал в этот день в Петербург, чтобы пройтись по знаковым местам, так или иначе связанными с жизнью и творчеством культового рокера.

Улица Боровая, дом 18. Именно здесь находится коммунальная квартира, и та самая комната в 16 кв.м., где жили Майк и Наталья Науменко. Эти метры Наталья получила, работая на кочегарке. Сам Майк трудился сторожем на деревообделочных мастерских на Петроградке. Заниматься только музыкой тогда было нельзя, могли привлечь за тунеядство. Обычный двор, желтые обшарпанные стены. Сейчас в этой квартире живут другие люди.

- Квартирные сцены фильма «Лето» мы снимали в другой коммуналке, на Кирочной, - рассказал Рома Зверь. - Помню, мы собрались там в первый день, Кирилл сказал, что мы все должны подружиться. Поэтому мы пили портвейн, водку, ели докторскую колбасу, кильку и бычки в томате. Перед Тео Ю (исполнитель роли Виктора Цоя – прим. авт.) стояла очень сложная задача - научиться играть и петь песни Цоя за короткий срок. Поэтому Тео постоянно запевал, а мы подхватывали.

В этом доме жили Майк и Наталья Науменко.Фото: Олег ЗОЛОТО

За это время вся съемочная группа сплотилась, а Тео выучил около десяти песен «Кино». По словам Ромы, то, что Тео не из России и совершенно не знал легендарного музыканта, было его преимуществом.

- У него не было бэкграунда, как у других претендентов на эту роль, а их были сотни, - отметил Зверь.

В коммуналке на Боровой (дом за спиной Ромы Зверя) сцены для фильма "Лето" не снимали - в квартире Майка сейчас живут другие люди.Фото: Олег ЗОЛОТО

Западные «жвачки» были не нужны

Следующая остановка - легендарный рок-клуб на Рубинштейна, 13. В восьмидесятых это была уникальная легальная площадка, где на одной сцене можно было услышать всех самородков. Сегодня здесь работает детский клуб «Зазеркалье».

- Сцены клуба мы снимали в Крондштате в ДК Моряков, а тут на Рубинштейна я не был ни разу, пойдемте скорее внутрь, - говорит Рома, и мы поднимаемся по массивным ступенькам. От старого рок-клуба мало что осталось, разве что зал на 300 мест и атмосфера.

- А вы себя помните в 80-е? С чем у вас ассоциируется то время? - поинтересовались журналисты.

- Я часто ездил в пионерский лагерь, где также на лето приезжали дети из других стран, - вспоминает Рома. - И вот они привозили импортные жвачки, и дети набрасывались на них, потому что тогда не было ничего.

Она увидела меня, заплакала и убежала

В рок–клубе хотелось остаться дольше, а Зверь, сидя на сцене, продолжал делиться воспоминаниями. Рассказал он и как познакомился с женой покойного Майка Науменко Натальей.

- Это было на Финском заливе, когда мы снимали знакомство Майка и Цоя. Помню, меня только загримировали и одели, она подошла ко мне, посмотрела, заплакала и убежала. Это было очень тяжело и в то же время трогательно.

Рома Зверь, сидя на сцене бывшего рок-клуба на Рубинштейша, вспоминал 80-е.Фото: Олег ЗОЛОТО

Кстати, сцену на заливе в фильме «Лето» снимали в день смерти Цоя 15 августа. По сценарию у одного из героев должна была быть собака, для этого специально пригласили кинолога с лабрадором. Добродушный черный пес провел на площадке около трех часов, старательно выполняя все задания. Но как только появился Тео в образе Виктора Цоя, собаку словно подменили.

- Пес тут же убежал! - говорит Рома Зверь. - Всей съемочной группе было как-то не по себе тогда. В фильме есть кадры, когда герой гонится за этой черной собакой и в кадр входит Цой.

Актер - человек подневольный

Следующий адрес нашей прогулки - СК «Юбилейный». 14 марта 1991 года Майк последний раз вышел на эту сцену, а 27 августа того же года его не стало.

- Мы будем играть тут юбилейный концерт 8 декабря и обязательно исполним песни группы «Зоопарк», - признался солист группы «Звери».

Группа "Звери" вернется в Петербург 8 декабря, чтобы дать сольный концерт в "Юбилейном". Прозвучат там и хиты группы "Зоопарк".Фото: Олег ЗОЛОТО

Это была первая большая роль в кино для Романа и он не скрывает, что каждый день на съемочной площадке испытывал стресс.

- Вообще быть актером очень тяжело. Актер - человек подневольный, от всех зависит. От режиссера, продюсера, гримера и оператора. Музыкантом быть проще: я пишу музыку, даю концерты и при этом надо мной никого нет. Во время съемок в фильме «Лето» я расслаблялся только когда снимали сцены, где я играл на гитаре и пел.

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- Съемки сцены в квартире, когда Наталья рассказывает Майку, что она хочет поцеловать Витю, была для Романа одна из самых сложных. Как признался музыкант, сцена была очень интимной. Понимая это, режиссер пошел навстречу актерам, выгнав всех лишних персонажей из комнаты.

- После утверждения Ромы Зверя на роль Науменко, музыкант начал отращивать волосы, а позже, во время съемок, ему каждый раз наращивали дополнительную длину, так как у Науменко волосы были значительно длиннее. Гримировали Зверя по восемь часов в день.