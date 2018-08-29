СЕГОДНЯ 17:28 2018-08-29T18:26:15+03:00

Звездный ужин в Мраморном дворце: Николь Кидман в скромном платье, Ляйсан Утяшева – в блестках, Яна Рудковская в наряде из старой коллекции

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Накануне Петербург наводнили гламурные личности со всего света – популярные артисты, редакторы глянцевых журналов, модные дизайнеры, топовые модели, но самой главной гостьей Северной столицы стала голливудская актриса Николь Кидман. Цель визита – светская тусовка в честь бренда швейцарских часов.

- Мероприятие приурочено к открытию выставки часов и ювелирных изделий в Русском музее, - рассказал представитель бренда. – Николь пригласили в Россию так как она является амбассадором нашей марки.

Вообще, визит Кидман для всех, кроме ограниченного круга гостей, был тайной. Никакой прессы и фанатов, на ужин приглашены только богатые и знаменитые, да и место проведения банкета царское – Мраморный дворец. Как в былые времена. Но шило в мешке не утаишь, первой проболталась продюсер Димы Билана Яна Рудковская. У себя в инстаграме она похвасталась, что идет на ужин с голливудской звездой. А после и рассказала, в чем собралась на этот вечер.

rudkovskayaofficial Яна Рудковская

Рудковская «выгуляла» сияющее синее платье от Dior. Однако поклонники заметили, что в таком наряде Яну уже видели на премии «Самые стильные в России». Платье из коллекции осень-зима 2017. Непохоже на звездную модницу, которая до этого не примеряла один и тот же образ дважды, даже дорогое дизайнерское творение.

На мероприятие Яна Рудковская пошла со своей подопечной Юлианной Карауловой. Звездные блондинки показали публике свои наряды: продюсер и певица красиво покружились для видео, демонстрируя вечерние образы со всех сторон. Юлианна выбрала черное платье с открытыми плечами.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля тоже отметились на мероприятии. ФОТО: Инстаграм Ляйсан Утяшевой

Ляйсян Утяшева выбрала длинное платье с блестками в пол. Наряд напоминает образ соблазнительной девушки из фильма «Кто подставил кролика Роджера?» - открытая спина и глубокий разрез. На светское мероприятии Ляйсан пришла вместе с супругом Павлом Волей. Кстати, юморист не упустил возможность похохмить. В инстаграм он выложил видео и рассказал, что сидел прямо напротив Николь. «Жизнь удалась» - сказал он за кадром.

missalena.92 Алена Шишкова

Еще одна гостья вечера – Алена Шишкова. У нее за плечами есть корона «Мисс Россия-2012», но ее больше знают, как бывшую подругу Тимати и мать его ребенка. Жутко популярная инста-дива продемонстрировала подписчикам свой наряд в стиле Гетсби. Только вот не все поклонники оценили, посчитали, что глубокое декольте и бахрома – это перебор.

nikitchuksofi София Никитчук

«Мисс Россия-2015» и обладательница титула 1-я вице-мисс Мира 2015 София Никитчук надела маленькое черное платье. Может быть, потому что следовала советам Коко Шанель, а может быть, чтобы показать неземной красоты ноги. Если есть, чего бы и не продемонстрировать?

Также темный наряд выбрала теперь уже бывшая жена Сергея Шнурова Матильда. Возможно, она хотела соблюсти дресс-код, а может быть и показать, что она в трауре после развода. К слову ресторатор и балерина показала фото своего приглашение на вечер, из которог понятно, что она все еще Шнурова. Возможно, она и вовсе хочет оставить эту фамилию. Никто и ведь и не помнит ее под другой.

dashabazaar_ru Матильда Шнурова крайняя слева

Сама Николь Кидман тоже пришла на церемонию в черном. Элегантное длинное платье идеально облегало точеную фигуру, подчеркивая все достоинства. Ничего лишнего и блестящего. Стоит сказать, что Кидман в свои 51 выглядит великолепно, это отметили все светские львицы, которые были в тот вечер. А еще они обратили внимание, какой от нее исходит шарм.

russian_museum Русский музей