2018-08-29T19:15:51+03:00
Общество

Спецвыпуск КП по "Пенсионной реформе" выйдет 30 августа 2018 года

"Комсомольская правда" первая среди печатных СМИ осветит заявление Президента Российской Федерации Владимира Путина по пенсионной реформе
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30 августа будет 8 дополнительных страниц со всеми разъяснениями Президента РФ Владимира Путина по пенсионной реформе.30 августа будет 8 дополнительных страниц со всеми разъяснениями Президента РФ Владимира Путина по пенсионной реформе.
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В четверг, 30 августа 2018 года покупайте газету "Комсомольская правда" с полной информацией по пенсионной реформе! Купите газету, чтобы сохранить и не потерять все самое важное!

В Санкт-Петербурге газета "Комсомольская правда" первая среди печатных СМИ осветит заявление Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по пенсионной реформе.

Из свежего номера газеты "Комсомольская правда" от 30 августа 2018 года вы получите полную информацию о пенсионной реформе. И это эксклюзивно.

В газете "Комсомольская правда" 30 августа будет 8 дополнительных страниц со всеми разъяснениями Президента РФ Владимира Путина по пенсионной реформе. Спрашивайте "Комсомолку" во всех киосках прессы и магазинах "Первая полоса" в Санкт-Петербурге.

Эксклюзив "Комсомольской правды": все о пенсионной реформе в номере от 30 августа 2018 года.

Эксклюзив "Комсомольской правды": все о пенсионной реформе в номере от 30 августа 2018 года.

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