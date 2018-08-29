«Зенит» vs «Спартак»: Радимов и Глушаков поспорили на 10 кг корюшки и ведро раков

СЕГОДНЯ 08:55 2018-08-29T09:34:50+03:00

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Тренер "Зенита-2" Владислав Радимов и полузащитник "Спартака" Денис Глушаков - давние друзья-товарищи. Они были знакомы еще тогда, когда Влад и сам был игроком основного состава "Зенита", а тинейджер Денис только мечтал стать настоящим футболистом.

С тех пор они продолжают общаться в реале и перекидываться колкостями на просторах социальных сетей. Активность обоих возрастает накануне турнирных встреч главных соперников - "Зенита" и "Спартака". Очередное противостояние Питера и Москвы состоится уже в это воскресенье. На разогрев фанатов Глушаков вспомнил о прошлосезонном пари.

ПОЛЯНЕ БЫТЬ!

Тогда Радимов предлагал поспорить по итогам чемпионата России. И кто окажется ниже в турнирной таблице ("Зенит" или "Спартак"), тот оплачивает стол на шесть человек, который выберет победитель. "Зенит", напомним, стал пятым, а "Спартак" занял третье место.

- Дядя Влад, когда поляну накроешь? - обратился Глушаков к Радимову через "Инстаграм". - Скоро новое дерби, уже новый сезон стартовал, пора новое пари заключить! P.S. Если что, мой следующий отпуск в декабре. Как раз отметим Новый год.

И дядя Влад не заставил долго ждать ответа. Петербуржец парировал нынешнему москвичу на своей страничке в "Инсте".

- Ха! Глушаков, из спартаковских, предъяву кинул - Радим слово не держит! Пари предложил и соскочил, поляну не накрыл. Капитан, так ты ж отмолчался тогда, пари вроде не принял? А как у Спартака освободились вторники-среды от игр в Лиге чемпионов, так с горя и вспомнил? - потроллил Глушакова Радимов.

И добавил, что "дядя Влад за базар отвечает" и ждет Глушакова с друганами-переростками в любом кабаке. Но есть условие - там должен быть большой экран для просмотра Лиги чемпионов.

Глушаков напомнил о прошлосезонном пари

Видимо, вчера у обоих было много свободного времени. И диалог в Сети продолжился.

- Дядя Влад, молчание в знак согласия! Может, на табло стадиона посмотрим Лигу чемпионов? Там как раз экран большой. Да и с турниром ваш стадион познакомится, - съязвил Глушаков.

И пообещал в следующем году, когда "Спартак" вернется в Лигу, пригласить Радимова на стадион в Москве. Мол, хоть вживую на Лигу чемпионов посмотришь, сувенирки в Питер привезешь.

Подписчики обоих приятелей взорвались на смех, а заодно и оскорбления. Не столько самих оппонентов, сколько их команд. Извечное противостояние "Зенит" - "Спартак" развернулось в комментариях к постам:

"Да это ж бомжи, что с них взять", "Свиньи завизжали, чуют, что в воскресенье получат", "Стремно с бомжа поляну просить", "Дядя Влад, научи мясного пенальти бить, а то только языком чесать умеет".

КОРЮШКА ИЛИ РАКИ?

А под занавес вторника в "Твиттере" Радимова появился новый пост - о новом пари. Спор на победу "Зенита" или "Спартака" по сумме двух туров чемпионата России- дома и на выезде.

Если проигрывает "Зенит", Радимов обещает передать Глушакову 10 килограммов корюшки. Да не какой-нибудь, а приготовленной его бабушкой в лучших традициях Ленинграда. Если проиграет "Спартак", Глушаков вручит Радимову ведро раков, приготовленных в лучших традициях Ростова.

Напомним, ближайшая игра "Зенит" - "Спартак" состоится в городе на Неве уже в это воскресенье - 2 сентября. Ответная встреча намечена на 17 марта. Тогда и узнаем, корюшку или раков будут есть победители.