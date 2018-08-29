Группа «Авто Премиум» совершила автопробег из прошлого в будущее

СЕГОДНЯ 10:30 2018-08-29T10:50:09+03:00

Изменить размер текста: A A

25 августа 2018 перед глазами петербуржцев и гостей культурной столицы развернулась ретроспектива прошлых десятилетий, и на несколько часов они стали очевидцами настоящего путешествия из прошлого в будущее.

Колонна из 40 раритетных автомобилей проехала от Пулковского шоссе до Биржевого проезда и припарковалась на одной из центральных площадей северной столицы. Группа официальных дилеров ŠKODA «Авто Премиум» стала автомобильным партнером этого уникального события и представила общественности произведение автомобильных конструкторов и дизайнеров – ŠKODA Kodiaq.

Редкое событие собрало тысячи горожан и гостей Северной столицы, и украсило последние выходные лета 2018. Помимо экспонатов мирового автопрома гости праздника насладились знаменитыми музыкальными шлягерами, попробовали блюда полевой кухни, и даже танцевали твист вместе со стилягами.

Фото предоставлено компанией Авто Премиум

«Авто Премиум» - группа официальных дилеров чешской марки ŠKODA, выступила автомобильным партнером праздника, организовав экспозицию новой модели марки - ŠKODA Kodiaq. Гости мероприятия смогли оценить достижения мировой авто индустрии, буквально шагнув из ее прошлого в будущее во время осмотра экспозиции ретро-автомобилей и новинки ŠKODA. Все желающие протестировать автомобили современного модельного ряда смогли записаться на тест-драйв в дилерские центры «Авто Премиум»: на пр. Энгельса, 35, ул. Хасанской, 5 или ул. Руставели 25/2.

Праздничное мероприятие посетили и будущие автомобилисты, для которых представители ГИБДД Санкт-Петербурга организовали познавательную площадку с мини-автомобилями, дорожными знаками и настоящим регулировщиком движения.

Кульминацией праздника, конечно же, стал розыгрыш подарков. И самые эрудированные и любознательные участники мероприятия получили полезные и яркие подарки от ŠKODA.

Виртуально познакомиться и забронировать новый ŠKODA KODIAQ и другие модели ŠKODA можно на сайте www.skoda-ap.ru.

ŠKODA в Петербурге – это Авто Премиум.

Справка

Сеть дилерских центров ŠKODA Авто Премиум - это три официальных дилера чешской марки, удостоенные множества наград, в том числе звания «Лучший дилер 2016в России». Дилерские станции расположены в разных районах Санкт-Петербурга. Автоцентр на проспекте Энгельса, 35 – старейший дилер северной столицы. Салоны на улице Хасанская, д. 5 и Руставели, д. 25, к. 2, выполнены в новых архитектурных стандартах марки и удобно расположены в непосредственной близости к КАД. Во всех дилерских центрах представлен полный модельный ряд ŠKODA. Владельцам автомобилей предоставляются услуги послепродажного обслуживания, широкий выбор деталей и аксессуаровв магазинах оригинальных запчастей, услуги малярно-кузовного участка, помощь в подборе кредитных и страховых программ.

Присоединяйтесь к группамАвто Премиума в социальных сетях Facebook и VK.

* Реклама