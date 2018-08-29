Артист из «Улиц разбитых фонарей» и «Бандитского Петербурга» подал в суд на самого себя

СЕГОДНЯ 13:52 2018-08-29T13:52:40+03:00

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В неприятную финансовую ситуацию попал знаменитый петербуржец – солист «Мюзик-Холла» и Театра музкомедии, актер и шансонье, заслуженный артист России Анатолий Тукиш. На артиста, сыгравшего в «Улицах разбитых фонарей» и «Морских дьяволах», «Бандитском Петербурге» и «Литейном», подали в суд. Фокус в том, что истец – сам же ответчик.

Иск зарегистрировали в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленобласти 27 августа. Судя по документам, Анатолий Николаевич просит признать себя банкротом из-за долга в 1 477 545 рублей.

Тукиш в десятом сезоне «Улиц разбитых фонарей». Фото: Скриншот

64-летний артист, на счету у которого – работа в двух десятка фильмов, широко известен в кругах любителей шансона как Пантелей: только персональных альбомов, на дисках и кассетах, он выпустил более двадцати.

В город на Неве Тукиш приехал из родных Великих Лук в 1984-ом. Окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства по специальности «режиссер эстрады». Стал выступать и преподавать.

Анатолий Николаевич счастлив в браке: в этом году он отметил 43 года совместной жизни с супругой Алиной. Пара живет в небольшой квартирке на Петроградской стороне. У четы Тукиш – двое детей: сын Роман и дочь Анастасия. Дочка тоже эстрадная певица, сейчас выступает вместе с отцом.

Артист активно выступает и растит сменуФото: СОЦСЕТИ

Еще в разгаре девяностых Тукиш стал одним из основателей и президентом благотворительного фонда имени Сергея Есенина. Фонд активно работал в 1994 и 1995 годах: тогда отмечали век со дня рождения поэта. Выпустили пластинку с записью песен на стихи Есенина в исполнении Тукиша, и более трех тысяч экземпляров подарили ветеранам и инвалидам.

В октябре 1995-го фонд установил в Таврическом саду памятник Есенину. Спустя пятнадцать лет благотворители восстанавливали монумент после нападки вандалов. Но, по данным Федеральной налоговой службы, фонд ликвидировали еще в 2011-ом.

КОМПЕТЕНТНО:

Вице-президент Адвокатской палаты Ленобласти Денис Лактионов:

– Такой иск значит, что у человека нет средств, чтобы рассчитаться со своими кредиторами. При этом свои долги он признает. А значит, его имущество будет использовано для их погашения.