Работа из надежных рук: Как начать свое дело с нуля и стать предпринимателем?

СЕГОДНЯ 15:00 2018-08-29T16:45:15+03:00

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Итак, с чего начинается любой бизнес? Многие ответят, что с денег. Да, стартовый капитал - это важный фактор, но он вовсе не гарантирует начинающему бизнесмену успех. История молодой петербурженки Инны Курбатовой - яркий тому пример. Совсем скоро девушка откроет собственное кафе, а ведь еще год назад она была обычной безработной.

- Честно скажу, уволилась я сама. Работала помощником руководителя в IT-компании, но в какой-то момент поняла, что расти на этой должности некуда, а для меня это очень важно, - вспоминает Инна. - Я человек творческий, и мне всегда хотелось делать что-то свое.

Уволившись, девушка стала размышлять, что делать дальше. Можно было устроиться на похожую работу и через год снова потерять к ней интерес или попробовать что-то принципиально новое. Но понимания, с чего начать и в каком направлении двигаться, не было. И тогда Инна решила обратиться… в городской Центр занятости населения.

- Я подумала: а почему нет? Я всегда искала работу в Интернете, а тут решила попробовать совершенно другой подход. Было даже интересно, - продолжает Инна.

Именно в службе занятости Инна впервые всерьез задумалась о том, чтобы начать работать на себя. Прошла специализированные тренинги, побывала на ярмарке вакансий, где можно было поучаствовать в мастер-классах и лично пообщаться с представителями бизнеса. И решилась открыть свое дело.

- На тренингах я получила массу важной информации и по ведению бизнеса, и юридической. Специалисты Центра занятости населения Санкт-Петербурга меня всегда поддерживали, направляли, помогли составить бизнес-план. Здесь дают отличный старт, а дальше все зависит от тебя, - говорит Инна.

Сейчас Инна Курбатова открыла ИП и готовится к открытию собственного кафе. Все - и дизайн помещения, и меню, и концепцию - начинающая бизнесвумен продумала сама.

- Мне хочется, чтобы в моем кафе люди могли не только вкусно и недорого поесть, но и приятно провести время, пообщаться. Поэтому я планирую проводить тематические мероприятия. Можно будет просто прийти и поиграть в настольные игры, - рассказывает Инна. - Конечно, мне было очень страшно и сейчас иногда появляется неуверенность, но я ни разу не пожалела. Начать свое дело - это то же самое, что начать новую жизнь, а именно к этому я и стремилась.

КСТАТИ

Три простых правила начинающего предпринимателя

1) Сначала решите, что конкретно вы хотите: работать в компании, создать свое дело? Определиться помогут психологи (для тех, кто обращается в городской центр занятости или на ярмарку вакансий, их услуги бесплатны).

2) Не бойтесь нового, учитесь, переучивайтесь. Да, для этого придется выйти из зоны комфорта, но зато вам откроются новые горизонты.

3) Будьте готовы к тому, что работа на себя потребует максимум усилий. Зато вы будете заниматься любимым делом.

НА ЗАМЕТКУ

Еще не решили, кем и где хотите работать? Обязательно приходите в агентство занятости в любом районе или на общегородскую ярмарку вакансий, которая состоится 12 сентября в «Лен- экспо». Время ее работы с 11.00 до 17.00, вход бесплатный. Там вы сможете не только выбрать свою работу из 2500 вакансий, но и проконсультироваться с психологами Центра занятости населения, HR-менеджерами крупных петербургских компаний. А известные бизнес-тренеры расскажут о профессиональной ориентации, планировании карьеры, навыках, необходимых для продвижения по карьерной лестнице.