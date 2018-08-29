2018-08-29T20:19:02+03:00
Происшествия

В центре Петербурга задержали рецидивиста, напавшего на девушек и ранившего пенсионерку

Агрессивного мужчину скрутили сотрудники Росгвардии
Петр КИБЕР
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В Петербурге задержали мужчину, нападавшего на женщин с ножом.В Петербурге задержали мужчину, нападавшего на женщин с ножом.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Неспокойным выдалось утро 29 августа для сотрудников вневедомственной охраны Адмиралтейского района Петербурга. В самом центре Северной столицы полицейским пришлось ловить мужчину, который с ножом нападал на женщин.

- Около 6 утра в полицию поступила информация о том, что на площади Тургенева неизвестный ножом ранил 63-летнюю женщину. Уже на месте наряд опросил пострадавшую, которая сообщила приметы напавшего не нее мужчины, - сообщает пресс-служба Росгвардии.

Пока пенсионерке оказывали помощь врачи, в полицию обратились две девушки, которые также пожаловались на агрессивного молодого человека, обещавшего их зарезать.

Петербурженки рассказали, что они выгуливали лошадей в районе площади Репина, когда к ним начал приставать мужчина с ножом. По счастью, его угрозы так и остались словами и девушки не пострадали.

Поняв, что описание предполагаемых преступников совпадает, полицейские отправились искать агрессивного горожанина, пока он не натворил дел. Там, где его последний раз видели – у площади Репина, наряд вневедомственной охраны и заметил мужчину.

После короткой погони стражи порядка настигли убегавшего злоумышленника, скрутили его и доставили в первый отдел полиции Центрального района.

Задержанным оказался 23-летний житель Петербурга, уже имевший несколько судимостей. Сейчас решается вопрос о привлечении молодого человека к ответственности.

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