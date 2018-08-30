Умер Иосиф Кобзон: В программе Пятого канала произошли изменения

СЕГОДНЯ 15:00 2018-08-30T15:54:34+03:00

Иосиф Кобзон - и народный артист, и общественный деятель, и педагог, у него десятки званий и наград.

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Иосиф Кобзон - и народный артист, и общественный деятель, и педагог, у него десятки званий и наград. Но и в его жизни есть темные страницы. Семейные тайны, уникальные архивы семьи Кобзонов и интервью людей из неизвестного прошлого певца в документальном фильме «Моя правда. Иосиф Кобзон» на нашем канале.

Мальчику было 6 лет, когда отец ушел на фронт. Иосиф и двое его старших братьев Исаак и Иммануил остались с мамой. После войны обратно к семье отец не вернулся. Мама Иосифа вышла замуж второй раз за полковника Моисея Раппопорта.

Когда Иосиф решил стать певцом, мама одобрила его выбор и даже вместе с ним в Москву на вступительные экзамены. Еще в Гнесинке преподаватели отмечали невероятный баритон Иосифа и безумную работоспособность. Именно ему дали рекомендацию на всесоюзное радио. Кобзона услышала вся страна. Его песни «А у нас во дворе…», «Где-то далеко» из кинофильма «Семнадцать мгновений весны» становятся шлягерами. Больше Кобзона за один концерт не получал ни один артист.

Спустя 15 лет тишины отец Кобзона решил встретиться с сыном. Он хотел попросить прощения, что бросил его и братьев маленькими. Но помириться не получилось. Отношения отца и сына были безвозвратно испорчены.

Первую жену Иосифа Кобзона звали Вероника Круглова. Она была советской певицей, известной по шлягерам «Топает малыш», «Ничего не вижу». Кобзон влюбился в Веронику с первого взгляда и женился на ней вопреки воле матери. Ида изводила невестку советами и контролем. А когда Вероника забеременела именно мать Иосифа настояла на аборте. Из больницы Вероника к Иосифу уже не вернулась.

Второй женой Иосифа стала Людмила Гурченко, эпатажная и дерзкая. Певец и актриса познакомились после совместного концерта за кулисами. Наслушавшись историй, связанных с Кругловой, она поставила Кобзону ультиматум: с его родней общаться не будет. Но это не сработало. Мама имела слишком сильное влияние на сына. Вторая попытка Кобзона устроить семейную жизнь тоже провалилась.

Спустя много лет Иосиф точно так же разрушит семью своего сына Андрея. Он будет изводить невестку, постоянно ее критиковать. Один в один повторяя поступки своей матери... Вот только Андрей не простит Иосифу свой развод и перестанет с ним общаться.

Нелли – третья жена Иосифа Кобзона. Мама одобрила невесту с первого взгляда. На момент знакомства Нелли была выпускницей пищевого техникума. Мама постоянно говорила о Нелли, хвалила. Иосиф был счастлив.

Нелли пришлось смириться, что она всегда будет для мужа на втором месте. Первое безоговорочно принадлежит его маме.

Кобзон сильно переживал, когда умер его отчим. Но настоящей трагедией для него стала потеря мамы. Он очень долго приходил в себя после ее смерти. А в 2002 году сам оказался на волосок от гибели. Врачи поставили ему диагноз– рак, 4 стадия. Жить ему осталось полторы недели. Иосифа спасла срочная операция и длительное, тяжелое лечение.

Спустя полгода во время спектакля «Норд-Ост» террористы захватили театр на Дубровке. На переговоры с преступниками отправился Иосиф Кобзон. Только ему, Народному артисту Чечено-ингушской Республики, террористы разрешают зайти внутрь. Иосифу удается вывести женщину и троих детей. После пережитого кошмара Кобзон решает позвонить своему сыну Андрею и попросить прощения... Больше он не вмешивался в его дела и не осуждал его выбор.