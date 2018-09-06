2018-09-06T20:07:37+03:00
Общество

Тело туристки из Ленобласти, которую нашли в Приэльбрусье, захоронят спустя 30 лет

Последнее пристанище Елена Базыкина найдет на Хованском кладбище
Елена БЕЗГОДОВА
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Елену Базыкину похоронят рядом с ее родителямиЕлену Базыкину похоронят рядом с ее родителями
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Спустя 30 лет альпинистка Елена Базыкина найдет свое упокоение. Тело спортсменки, которая погибла в 1987 году в Приэльбрусье, было найдено только в августе этого года. И в эту субботу, 8 сентября, будет захоронено рядом с ее родителями на Хованском кладбище Москвы.

- Тело Лены мы кремировали в Ростове, - рассказал «КП-Петербург» двоюродный брат спортсменки Евгений Базыкин. – Сейчас перевезли его в Москву и ждем похорон.

Напомним, уроженка Ленинградской области Елена Базыкина еще в детстве с родителями уехала в Москву. Там девушка получила образование и увлеклась туризмом. Да так, что регулярно ходила в сложнейшие походы. В ее копилке горы Средней Азии, Крыма и Эльбрус. Последний ее поход стал роковым – в команде 4 товарищей она погибла на высоте 4100 метров в Приэльбрусье.

Тело ее спустя 32 года нашли случайно. Опознали быстро – при ней были документы. Однако близких родственников у Елены не осталось. Замужем она не была, детей у Базыкиной не осталось. Но все же родных спортсменки нашли – после публикации статьи о ней в «Комсомольской правде» в редакцию обратился ее двоюродный брат. Вместе с друзьями Лены по турклубу они смогли забрать тело умершей и похоронить.

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Елена Базыкина и ее товарищи погибли в горах в 1987 году. Но тело уроженки Ленобласти нашли только несколько дней назад на высоте 4000 метров в горах Эльбруса (подробнее...)

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