29 участников молодежного конгресса Росатома отравились в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 09:19 2018-08-30T09:29:50+03:00

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Петербургское управление Роспотребнадзора расследует отравление участников молодежного конгресса Росатома, который стартовал в Санкт-Петербурге 26 августа. Всего в город на Неве съехались более 700 молодых ученых из 25 регионов нашей страны, чтобы поучаствовать в обсуждении развития отрасли и поделиться личными наработками.

Но во вторник вечером десятки участников форума почувствовали недомогание. Симптомы были у всех одинаковые: болел живот, тошнило, кружилась голова... И все они незадолго до этого подкрепились в ресторане гостиницы "Прибалтийская", что на улице Кораблестроителей.

В тот же день 29 участников конгресса обратились за медицинской помощью. А в Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу тут же организовали санитарно-эпидемиологическое расследование.

- Зарегистрировано 14 случаев кишечной инфекции. Заболевания протекают в виде гастроэнтероколита, гастроэнтерита и энтерита легкой и средней степени тяжести. Один человек госпитализирован в больницу имени Боткина, - уточнили "КП в Санкт-Петербурге" в ведомстве.

В среду за медицинской помощью обратился еще один человек, и тоже с кишечной инфекцией. На этот раз не участник конгресса. 30-м отравившимся стал один из сотрудников самой гостиницы.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора взяли из ресторана пробы воды и еды, проверяют посуду и полотенца, плиты и холодильники, у сотрудников ресторана взяли анализы.

Уже сейчас ясно, что в самом ресторане были нарушены санитарные нормы. Во-первых, сами производственные помещения находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии, во-вторых, неправильно хранились сырые яйца. В-третьих, соусы, которые готовили в ресторане, хранили без маркировки датой и временем изготовления.

Кроме того, нет маркировки и на части используемого сырья, и на разделочном инвентаре.

Проверка и исследования Управлением Роспотребнадзора еще продолжаются.

- Причины и условия формирования очага устанавливаются, - говорят в ведомстве.

Отметим, что ситуация находится на контроле Управления.