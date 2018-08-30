Покупать квартиру в ипотеку или снимать – что выгоднее в Петербурге?

СЕГОДНЯ 11:00 2018-08-30T11:05:08+03:00

Платежи по ипотеке за новостройку и за аренду квартиры практически одинаковые. Так зачем отдавать, если можно вкладывать в себя? Автор фото Компания Л1.

И у того, и у другого способа решить квартирный вопрос есть свои преимущества. Мы рассмотрим, какие именно, но и посчитаем расходы при каждом варианте

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Споры о том, что лучше - покупать жилье в ипотеку или снимать, идут постоянно. Главный аргумент сторонников покупки квартиры в кредит – я не хочу платить «чужому дяде» и зависеть от прихотей собственников. Доводы любителей съемного жилья – аренду всегда можно найти подешевле, а при желании легко поменять место жительства.

Давайте рассмотрим особенности каждого варианта на конкретном примере. Поскольку самые востребованные среди арендаторов – небольшие квартиры в обжитых районах Петербурга, возьмем для расчетов студию РИАЛ в жилом комплексе «Маршал» на Кондратьевском проспекте. Дом находится в Калининском районе Петербурга, строит его Компания Л1. Площадь квартиры 24,33 квадратных метра, ее стоимость с учетом всех скидок - 2 379 467 рублей.

Ипотека

Квартиры-студии, в основном, покупают молодые люди, ведь это – отличный старт для начала самостоятельной жизни. Если молодой покупатель сам (или с помощью родителей и родственников) накопит на первый взнос 400 тысяч рублей, то получит ипотеку на 12 лет под 7,6% годовых. Ежемесячный платеж по кредиту в этом случае составит - 20 996 рублей.

Зато владелец жилплощади в новостройке получит постоянную регистрацию, а значит, сможет пользоваться социальными услугами по месту жительства. Садики и школы для молодежи не так актуальны, а вот поликлиника поблизости, в которой можно оформить больничный или пройти медосмотр, хоть для работы, хоть для спорта, лишней точно не будет. Кроме того, хозяин собственной квартиры может вернуть налоговый вычет. Если говорить о нашем примере, то его сумма составит 260 тысяч рублей (максимальный размер вычета при покупке квартиры – два миллиона рублей).

Аренда

Снять квартиру в новом доме в том же районе, где строится ЖК «Маршал», можно за 20-22 тысячи рублей в месяц. Места здесь очень популярны, потому что и транспортная доступность на высоте, и с зеленью все в порядке. Ну и обжит он был еще в советские времена. Сейчас здесь хватает и школ, и садиков, и магазинов, и ресторанов, и спортивных комплексов.

Только не забывайте, что для того, чтобы найти хорошую квартиру в удачном месте и не рисковать, придется воспользоваться услугами риелтора, а их комиссия равна месячной арендной плате. Еще потребуется и залог внести за имущество хозяину квартиры.

Есть и еще один нюанс: стоимость аренды квартиры так или иначе будет расти, а ежемесячные ипотечные платежи с ростом инфляции «обесцениваются», и 20 тысяч через 5-10 лет уже не будут казаться большой суммой.

Что же делать?

Какой вариант решения жилищного вопроса выбрать, каждый решает сам, исходя из собственных возможностей и предпочтений. Но цифры говорят сами за себя: ежемесячный ипотечный взнос - 20 996 рублей, аренда квартиры - 21 000 рублей. Платежи практически одинаковые. Так зачем отдавать, если можно вкладывать в себя?

Аренду имеет смысл рассматривать в том случае, если вы не планируете жить в Петербурге и собираетесь в течение ближайших нескольких лет переехать в другой город или страну. Во всех остальных случаях ипотека выигрывает.