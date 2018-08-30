День российской гвардии 2018 в Санкт-Петербурге: Группировка "Ленинград" даст бесплатный концерт на Дворцовой площади
В воскресенье, 2 сентября 2018 года, Санкт-Петерьбург будет праздновать День российской гвардии. Впервые в России после 1917 года в этот день состоится торжественный военный парад в честь празднования 318-ой годовщины Дня российской гвардии.
Напомним, Российская императорская гвардия была создана Петром I в 1700 году.
В Санкт-Петербурге по этому случаю пройдут торжественные мероприятия. Более 30 парадных коробок военнослужащих покажут свое мастерство прохождения строем и песней со своими гвардейскими знаменами.
День российской гвардии 2018 в Санкт-Петербурге: полная программа мероприятий
12.00 - полуденный выстрел с Нарышкиного бастион из сигнального орудия. Выстрел производят Почетные гости, ветераны Гвардейцы, действующие военослужущие. Начало торжественного празднования на Дворцовой площади
12.15 начало выступления оркестра ЗВО. Внос флагов России, Санкт-Петербурга, исторических Гвардейских Знамён (Семёновского, Преображенского полка) под марш Преображенского полка. Гимн РФ.
12.30 Доклад командира парадного расчёта Губернатору Санкт-Петербурга о готовности к празднованию Дня Российской Гвардии.
12.45 Поздравление участников мероприятия почётными гостями и официальными лицами.
13.00 Вручение Гвардейских знаков отличникам боевой подготовке.
13.15 Прохождение парадного расчёта торжественным маршам согласно схемы постраннее. Смотр исполнение строевых песнь в составе подразделений. Награждение лучших исполнителей. Концертная программа оркестра и ансамбля песни и пляски ЗВО.
Показательные выступления роты почётного караула гарнизона. Вынос флагов и знамён.
В течение всего дня: работа интерактивных площадок - смотр современной техники и вооружение Западного Военного округа группы исторической реконструкции знакомят петербуржцев с историей гвардии всех периодов ее развития.
14.30.окончание мероприятия.
День российской гвардии 2018 в Санкт-Петербурге: Из-за выступления группы "Ленинград" перекроют центр города
Как сообщили в СПб ГУП «Горэлектротранс», троллейбусы изменят маршруты в воскресенье 2 сентября 2018 года. На Невском проспекте 2 сентября, с 10:45 до 12:00 закрывается троллейбусное движение по Невскому проспекту от площади Восстания до Дворцовой площади.
№1: от к/ст «Хасанская ул.» по действующей трассе до Суворовского пр., далее по Суворовскому пр., Лафонской ул., ул. Бонч-Бруевича (обратно: по Тульской ул., Суворовскому пр.) до к/ст «Тульская ул.»;
№3: с приостановкой движения;
№5: от к/ст «Ул. Маршала Тухачевского» по ул. Маршала Тухачевского, Апрельской ул., пр. Металлистов, Якорной ул., Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Невскому пр., пр. Бакунина, Мытнинской ул. (обратно: по Мытнинской ул., Полтавской ул., Невскому пр.), 8-й Советской ул. до к/ст «Новгородская ул.»;
№7: от к/ст «Таллинская ул.» по действующей трассе до Невского пр., далее по Невскому пр., пр. Бакунина, Мытнинской ул. (обратно: по Мытнинской ул., Полтавской ул., Невскому пр.), 8-й Советской ул. до к/ст «Новгородская ул.»;
№8: с приостановкой движения;
№10: от к/ст «Ул. Кораблестроителей» по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Съезжинской ул. (обратно: по Большому пр. П.С.) до к/ст «Съезжинская ул.»;
№11: от к/ст «Ул. Кораблестроителей» по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Съезжинской ул. (обратно: по Большому пр. П.С.) до к/ст «Съезжинская ул.»;
№15: с приостановкой движения;
№17: от к/ст «Ул. Костюшко» по действующей трассе до Казанской ул., далее по Казанской ул. до конечной станции «Казанский собор». В обратном направлении движение осуществляется по действующей трассе.
№22: от к/ст «Хасанская ул.» по действующей трассе до Суворовского пр., далее по Суворовскому пр., Лафонской ул., ул. Бонч-Бруевича (обратно: по Тульской ул., Суворовскому пр.) до к/ст «Тульская ул.»
Трамваи следуют:
№3: от к/ст «Пл. Репина» по Садовой ул. до к/ст «Сенная пл.» (с учетом закрытия Сампсониевского моста).