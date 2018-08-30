В Энколово собрались друзья: чуваши угостили картошкой, а марийцы сыграли на гуслях

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-30T16:42:31+03:00

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Субботним утром к полю в деревне Энколово под дружеские беседы, улыбки и песни подъехали автобусы. Поставили палатки, переоделись в национальные костюмы. Кто-то репетировал танец, кто-то распевался, а кто-то готовился к проведению мастер-классов. Вообще в Ленобласти мирно уживаются представители 141 национальности. А на фестиваль «Энколово собирает друзей» прибыло около двухсот гостей.

НЕ ПОТЕРЯТЬ СЕБЯ

- Мы встречаемся здесь третий год подряд, и для национальных объединений региона фестиваль стал уже доброй традицией, - открыл праздник руководитель Дома дружбы Ленинградской области Владимир Михайленко. - Это своеобразный хэнд мэйд под открытым небом, этакий межнациональный фестиваль без галстуков. Главная цель - сблизить людей разных культур и обрести новых друзей.

Ежегодно фестиваль, организованный Домом дружбы при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, посвящают дню рождения региона, который приходится на 1 августа. «Энколово собирает друзей» - это концерты и мастер-классы, презентации новых проектов и неформальное общение.

Чуваши угостили домашней стряпней, башкиры - беляшами и медом, а татары - супом-лапшой и чак-чаком. Коми порадовали звуком гуслей, а русские - художественным свистом на бересте. Впервые на «собрание друзей» прибыли представители грузинской региональной общины и Центра национальных культур Санкт-Петербурга.

- Искусство связывает народы, - говорят белорусы, которые вытащили участников фестиваля на пленэр. - Ты должен знать общемировую культуру. Но нельзя забывать этническую, иначе можно потерять себя.

ГУСЛЯР В ВОСЬМОМ ПОКОЛЕНИИ

Любимец всех национальных объединений Ленобласти - восьмилетний мариец Дима. В этом году он сыграл на национальных гуслях вместе с мамой.

- Начал играть, когда мне было четыре, - рассказывает паренек. - Еще на аккордеоне могу. И карате занимаюсь. И футболом. И бальными танцами.

- Дима гусляр в восьмом поколении, - улыбается мама, представительница горных марийцев Анастасия Беляева. - У нас династия: моя мама преподает гусли, мамина тетка - первая женщина с профессиональным музыкальным образованием, которая переложила многие старинные мотивы на ноты. Раньше у горных марийцев было так: если девушка не умела играть на гуслях, ее даже замуж не брали. Поэтому в каждой семье был хотя бы один инструмент. Эти гусли достались мне по наследству. С детства слышала их звук, еще в утробе матери.

Сейчас Марийская национально-культурная автономия Ленинградской области «Ший корно» плотно взялась за музыку. В планах - озвучить старинные песни, хранящиеся в Пушкинском Доме на восковых валиках. Еще одна задача - возрождение национальной одежды: женская еще в ходу, но мужскую трудно найти даже в деревнях. Украшение марийского костюма - трудоемкая вышивка по счету нитей.

- Мы, марийцы, трепетно относимся к предкам, - рассказывает председатель автономии Евдокия Соловьева. - Радостно, что теперь свободно можно говорить о своей национальности. Нет такого напряжения, как раньше.

СЛОВНО ДОМОЙ СЪЕЗДИЛ

В этом году фестиваль прошел под чувашским флагом: презентовали праздник Акатуй.

- Акатуй, как Новый год для Чувашии, - объясняет зампредседателя Санкт-Петербургского чувашского объединения Татьяна Шмелева. - Его символический смысл: чтобы то, что посеяли, дало хороший урожай. У нас с мужем-чувашем двое детей, и, несмотря на то, что они растут в мегаполисе, оба поют, танцуют, читают стихи на чувашском. Собираемся на репетиции, занимаемся рукоделием, общаемся на родном языке. И становится там тепло, словно домой съездил.

Чуваши накрыли стол с аутентичными яствами: картошку трех сортов, огурчики и варенье везли из самой Чувашии. Не обошлось и без забав: чистили картошку на скорость, бегали эстафету с яйцом. Традиционные стрельбы посвятили лейтенанту Сергею Бутякову - первому чувашу, которого удостоили звания Героя Советского Союза.

- Перебрались в Петербург год назад, но присоединились к другим чувашам недавно, - рассказывают участники фестиваля Ольга Петрова и ее мама Татьяна Васильевна. - Хотя и бываем в родной деревне раз в год, но по своей культуре скучаю. Оказывается, чувашей в Ленобласти десять тысяч!

Объединение чувашей создало научно-исследовательскую лабораторию. Ищут земляков, погибших в Ленобласти в годы войны, и уже отыскали могилы четверых.

- Стараемся привить культуру и нашим детям, чтобы они не росли Иванами не помнящими родства, - отмечает председатель Чувашского культурного общества Ленобласти Валериан Гаврилов. - Это нужно нам самим: хотим собираться, говорить и петь на чувашском. Это вдохновляет!

Закончился фестиваль общей песней о дружбе народов. На память башкиры фотографировали марийцев, марийцы - чувашей и так далее.

- Какая разница, какая национальность? - пришли к выводу участники. - Мы друзья. У нас одна душа.