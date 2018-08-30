Социальные учреждения Курортного района в безопасности

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-30T16:49:10+03:00

Комитет и МЧС работают сообща много лет, вот и в этот раз серьезных замечаний у комиссии нет.

Изменить размер текста: A A

Благоприятный климат, морской воздух, сосны, внимательные воспитатели и медсестры - бесспорно, все это важно для поддержания здоровья проживающих в соцобъектах. Однако безопасность - на первом месте.

На днях в социальных учреждениях Курортного района прошла проверка пожарной безопасности. Узнать, как обстоят дела, приехали замглавы Комитета по социальной политике Дмитрий Буйневич и первый замначальника ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Дмитрий Легенький. Первой точкой стал дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии. Это бывший пионерский лагерь в поселке Ушково, всего три года назад перестроенный под нужды соцучреждения. Здесь для проекта «Детский дом - как дома» обустроены специальные помещения, имитирующие квартиры: общая комната с кухней, места для занятий. Сейчас здесь постоянно проживают 69 детей от четырех до восемнадцати лет. И надо понимать, что это особая категория ребят.

- Мы учитываем все особенности наших воспитанников, - рассказал директор дома-интерната Сергей Васильев. - Именно поэтому сигнализация оснащена и звуковым, и световым оповещением, на каждом этаже на стенах размещены тактильные схемы эвакуации. Регулярно проводим обучение и с малышами, и со взрослыми ребятами, и с персоналом. Совсем недавно у нас была неделя пожарной безопасности. Мы открыли выставку рисунков на эту тему, ребята понимают, что это очень важно.

Пожарные гидранты на месте, огнетушители заправлены - у комиссии замечаний нет, едем дальше. Вторая точка - дом-интернат ветеранов войны и труда «Красная звезда».

- Наше учреждение было открыто в 1945 году для реабилитации инвалидов Великой Отечественной войны. Потом здесь размещался дом отдыха, пансионат, а в 2011-м прошла реконструкция, и сейчас это стационарное заведение для ветеранов войны и труда, - рассказала директор Наталья Чечина. - Мы готовы принять 175 человек, в том числе тех, кто уже не может себя обслуживать. Раз в квартал проходит учебная эвакуация, главная нагрузка, конечно, на персонал: необходимо всех вывести, кого-то вынести на носилках. Все действия отработаны до автоматизма.

На огромной территории есть резервуары для воды, в случае чего для тушения можно брать воду оттуда и даже из залива, так как он буквально в трехстах метрах отсюда. Здесь есть главный пожарный пост, который принимает сигналы со всех объектов, а затем сообщает о случившемся на пульт охраны.

Особых замечаний нет, выдвигаемся к финальной точке - в психоневрологический интернат № 6 в поселке Смолячково. Здесь проживает 251 человек, из них 175 - пожилые. Объект сложный, и, чтобы в очередной раз отработать все действия при пожаре, решено провести учебную тренировку с участием всех служб. Согласно легенде, в медицинском кабинете на втором этаже вспыхнул пожар.

Учебная тренировка с участием всех служб прошла успешно.

- В первую очередь работники интерната сообщают о ЧП в пожарную охрану, а затем эвакуируют подопечных, - прокомментировала все действия персонала директор учреждения Ирина Костив. - У нас своя пожарная охрана, которая первой начинает тушить возгорание. Кроме того, у нас есть пункт скорой помощи, который прибывает на территорию буквально в течение трех минут. Затем по регламенту в течение пяти минут приезжают пожарно-спасательные подразделения Курортного района.

Они не были предупреждены, однако, по легенде, персонал не смог эвакуировать всех, в здании остались еще три человека, которые не успели покинуть опасную зону. Сотрудники МЧС отыскали их и вывели на улицу. Спасательная операция прошла успешно.

- Всего в городе на учете стоит 101 объект социального характера, - прокомментировал первый замначальника ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Дмитрий Легенький. - Замечания по безопасности возникают, но проблемы мы решаем вместе: директора учреждений болеют за свое дело и не оставляют это без внимания.

- Вопросы безопасности и жизнеобеспечения не имеют компромиссов, они должны решаться оперативно, - заявил заместитель главы Комитета по социальной политике Дмитрий Буйневич. - Мы со своей стороны уделяем постоянное внимание противопожарным нормам. Требования постоянно меняются, и, конечно, противопожарные системы периодически требуют замены на более современные. Мы планомерно решаем подобные возникающие вопросы.