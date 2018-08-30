2018-08-30T18:58:35+03:00
Общество

Смольный уверен, что петербуржцы стали больше зарабатывать

За первую половину 2018 года зарплаты в городе выросли на 12 процентов
Полина ЖУКОВА
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Средний уровень зарплаты в Петербурге составляет 59 тысяч рублей.Средний уровень зарплаты в Петербурге составляет 59 тысяч рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Смольном рассказали об увеличении прожиточного минимума. Во втором квартале 2018 года он стал больше на 145 рублей. И теперь на 7 рублей и 60 копеек перевалил за 11 тысяч. В первом же квартале он составлял 10 тысяч 862 рубля. Все это о среднем показателе.

Если же говорить о конкретных случаях, то для трудоспособного населения уровень прожиточного минимума вырос еще больше – на 160 рублей. Теперь цифра составляет 12 063 рубля. Для пенсионеров – показатель стал больше на 113 рублей и равняется 8944 рублям. А для детей – на 147 рублей, вырос до 10741 рубля. Постановление об этих изменениях уже подписал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Кроме того, петербуржцы стали больше зарабатывать. Об этом рассказали в Комитете по экономической политике и стратегическому планированию. Оказалось, что за первую половину 2018 года зарплаты в городе повысились на 12 процентов. И среднестатистический петербуржец получает теперь 59100 рублей в месяц. И это не просто хороший показатель – он выше, чем в среднем по стране на 40 процентов. В Смольном уверяют, что ситуация на рынке труда в Северной столице стабильная. А уровень безработицы – среди самых низких по всей России.

Есть и еще одна хорошая новость: зарплаты собираются расти ежегодно на 5,7 процентов как минимум в ближайшие шесть лет. По крайне мере, так считают специалисты.

КСТАТИ

По данным за первый квартал 2018 года работающих горожан – больше трех миллионов. А безработных – 46,4 тысячи человек.

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