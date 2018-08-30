Расписание матчей 6-го тура РПЛ сезона 2018-2019: «Зенит» - «Спартак» и другие матчи 6-го тура Премьер-лиги

30 Авг. 19:20 2018-09-04T14:07:24+03:00

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Завтра, 31 августа стартует 6-й тур Российской Премьер-лиги сезона 2018-2019. «Комсомолка» публикует расписание матчей и анонс предстоящих баталий. Центральным событием 6-го тура совершенно точно станет противостояние «Зенита» и «Спартака» в Петербурге. Встречи этих непримиримых соперников всегда проходят «с огоньком».

Не меньший интерес представляет игра «Краснодара», из которого ушел Федор Смолов, с новой командой форварда – «Локомотивом». За очки с «Динамо» поборется и «выскочка» «Оренбург», внезапно оказавшийся на четвертой строчке турнирной таблицы.

31 августа (пятница)

«Ростов» - «Рубин». 16:30

Занимающий третье место в таблице «Ростов» примет неуступчивый казанский «Рубин», который пока не набрал оборотов и с 6 очками занимает лишь девятую строчку РПЛ. Фаворитом во встрече выглядит команда Валерия Карпина, которая выиграла четыре игры из пяти, в четвертом туре разгромив «Енисей» со счетом 4:0. В составе «Ростова» «зажигает» исландец Бьорн Сигурдарсон, забивший два мяча красноярцам.

1 сентября (суббота)

«Крылья Советов» - «Анжи». 14:00

Встреча двух аутсайдеров не означает, что матч будет скучным. И самарскому клубу и махачкалинцам, о бедственном финансовом состоянии не сказал только ленивый, очки нужны как воздух. Потерянный на старте чемпионата темп без сильного состава, которым обе команды, увы, похвастаться не могут, наверстать будет очень тяжело. 12 место «крылышек» и последнее «Анжи» разделяет всего одно очко. У клуба из Дагестана их только три. Но чем голоднее зверь, тем он опаснее. В данном случае сражаться будут обе команды.

ЦСКА – «Урал». 16:30

Голоден и зол и московский ЦСКА. Армейцы, наштамповавшие три ничьих, уступившие «Ростову» лишь в четвертом туре смогли одержать победу. Единственная виктория была одержана в матче с «Арсеналом». От команды Виктора Гончаренко туляки получили полную авоську мячей – игра закончилась разгромом 3:0. Но это и все. В последнем туре столичный клуб во встрече с «Рубином» вымучил лишь ничью. Не блещет в этом сезоне и «Урал» с четырьмя очками команда Дмитрия Парфенова зависла в подвале турнирной таблице, однако поднять екатеринбуржцев с 14 места может новичок команды – звездный форвард Павел Погребняк. Правда его участие в ближайшем матче под большим вопросом, игрока все еще беспокоит травма, полученная в кубковых играх за «Тосно». Зато помочь команде сможет полузащитник Илья Жигулев, арендованный у «Краснодара».

«Краснодар» - «Локомотив». 19:00

Последний встречей игрового дня станет матч «Краснодар» - «Локомотив». Соседи по турнирной таблице стартовали в чемпионате ни шатко ни валко. Действующий чемпион с минимальным перевесом выиграл последние две игры у «Крыльев советов» и «Анжи» соответственно, но сам футбол железнодорожников пока не впечатляет специалистов. Видимо команду Юрия Семина преследует чемпионский кризис, когда после победного сезона клуб проваливает следующий. Для усиления состава из «Краснодара» даже был призван Федор Смолов. Трансфер футболиста обошелся в 9 миллионов евро. Форвард уже успел отметиться голом в матче против «Анжи». Другой вопрос, как теперь без нападающего будут жить «быки». Краснодарская команда явно находится не в своей тарелке и без хорошей встряски им не обойтись. Вот только главное, чтобы это пошло им на благо.

2 сентября (воскресенье)

«Енисей» - «Арсенал». 14:00

Дебютант Премьер-лиги пока не смог полностью адаптироваться в элитном дивизионе российского футбола. За пять матчей красноярцы смогли набрать лишь четыре очка. Единственная победа была добыта в игре с «Крыльями советов», а ничья – в московском противостоянии с ЦСКА. Пока «Енисею», в который перешла добрая часть игроков распавшегося «Тосно», не хватает опыта. Да и тот факт, что домашние игры команде приходится проводить в Тюмени из-за ремонта собственного стадиона, не добавляет положительных эмоций. В ближайшей игре фаворитом видится тульский «Арсенал», который тренирует бывший наставник «Краснодара» Олег Кононов, хотя в своем активе «канониры» имеют столько же очков, как и «Енисей» - по четыре.

«Динамо» - «Оренбург». 16:30

Столичные команды в последние годы несколько утратили статус безусловного лидера российского футбола. В 2016 году московское «Динамо» даже умудрилось впервые в своей истории вылететь из высшего дивизиона и с тех пор никак не может закрепиться в верней части турнирной таблицы. Сейчас команда обосновалась на седьмой строчке. В предыдущих турах были три ничьи и одна победа, зато крупная. 3:0 показывало табло после встречи с «Уфой». Но в воскресной игре противостоять динамовцам будет набравший ход «Оренбург». Команда, не имеющая в составе звездных игроков, неожиданно закрепилась на четвертом месте. И «Динамо» в матче с «Оренбургом» точно не будет просто.

«Зенит» - «Спартак». 19:00

Это матч тура. Матч-вывеска, матч-представление. Никого на берегах Невы так не ждут, как столичный «Спартак». Противостояние красно-белых и сине-бело-голубых не может быть скучным, даже если в игре не окажется забитых мячей. Атмосферу гладиаторских боев создадут болельщики. Добавляет огня встрече и лидирующие положения команд. От набравшего 15 очков «Зенита» столичный клуб отстает всего на два балла. Сражение первой и второй команд чемпионата обещает быть жарким. За петербуржцев будет рвать и метать коренной москвич Артем Дзюба, которого Сергей Семак приберег и не стал заявлять на еврокубковый матч с «Мольде». Помогут форварду и Ерохин с Эрнани, разыгравшиеся в последнее время. Но и «Спартак» не лыком шит. Оставшийся в клубе Квинси Промес наверняка захочет доказать, что деньги ему платят не просто так. В любом случае, встреча на стадионе «Санкт-Петербург» обещает пройти с полным аншлагом.

«Ахмат» - «Уфа». 21:30

Завершит 6-й тур игра в Грозном между «Ахматом» и «Уфой». Бывший клуб Сергея Семака, занявший в прошлом сезоне шестое место, что стало лучшим результатом за всю его историю, постарается отнять очки у футболистов из столицы Чечни. Настроение уфимцев может подпортить лишь вылет из Лиги Европы. Вторая игра против шотландского «Глазго Рейнджерс» завершился со счетом 1:1 и по общей сумме именно британская команда прошла дальше. Зато теперь игроки смогут сконцентрироваться на российском первенстве. «Ахмат», также как и «Уфа», застрявший в середине таблицы, наверняка побежит вперед, подгоняемый поддержкой своих болельщиков. Давно подмечено, что дома кавказские команды играют гораздо лучше. Все четыре очка клуб заработал именно на родном стадионе.