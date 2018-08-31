2018-08-31T10:30:18+03:00
Спорт

Расписание матчей 2-го тура Бундеслиги сезона 2018-2019: «Ганновер» - «Боруссия», «Штуттгарт» - «Бавария» и другие матчи 2-го тура немецкого чемпионата

Лидер Бундеслиги дортмундская «Боруссия» приедет экзаменовать скромный «Ганновер 96», а «Бавария» отправится в гости к «Штуттгарту»: расписание матчей 2-го тура немецкого чемпионата сезона 2018-2019
Петр КИБЕР
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В Германии 31 августа стартует 2-й тур Бундеслиги. Играют Боруссия" с Ганновером 96" и, в субботу, "Бавария" со "Штуттгартом".В Германии 31 августа стартует 2-й тур Бундеслиги. Играют Боруссия" с Ганновером 96" и, в субботу, "Бавария" со "Штуттгартом".Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Сегодня, 31 августа, стартует второй тур немецкого футбольного чемпионата. Кому-то он может показаться не таким интересным, как Английская Премьер-лига, или горячим, как испанское первенство, но и на берегах Рейна есть зрелища, захватывающие настоящего ценителя футбола целиком.

Чего стоит только афиша «Штуттгарт» - «Бавария». Противостояние крепкой футбольной дружины с родины «Мерседеса» против самого звездного клуба Бундеслиги соберет не один десяток тысяч болельщиков на трибунах и миллионы фанатов у телевизионных экранов. Правда пока «Штутгарт» не показывает уверенной игры, поэтому вряд ли он сможет что-то противопоставить баварской «машине». На клуб из Мюнхена ставят все. За них не только звездный состав с Боатенгом, Хамесом Родригесом, устрашающим Франком Рибери и Арьеном Роббеном, но и харизма главного тренера Нико Ковача. В общем, шансы на победу «Баварии» - 75 процентов.

31 августа стартует второй тур немецкого футбольного чемпионата. Фото: fcbayern.com

31 августа стартует второй тур немецкого футбольного чемпионата. Фото: fcbayern.com

В Германии болеть любят и умеют. А когда в гости приезжает дортмундская «Боруссия», то даже провинциальный Ганновер встает как один, чтобы поддержать свою команду. Правда, по прикидкам экспертов, шансы на победу у хозяев невелики – не больше 20 процентов, тогда как на «Боруссию» ставят два из трех букмекеров.

Разумеется, только этими матчами 2-й тур Бундеслиги не ограничится. В субботу, 1 сентября и воскресенье, 2 сентября еще встретятся: «Нюрнберг» - «Майнц 05»; «Хоффенхайм» - «Фрайбург»; «Аугсбург» - «Боруссия» (Менхенгладбах); «Айнтрахт» - «Вердер»; «Байер» - «Вольфсбург»; «РБ Лейпциг» - «Фортуна» и «Шальке 04» - «Герта».

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