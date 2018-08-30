Эксперт: В Норвегии зенитовцы так экономили силы, что могли вылететь из Лиги Европы

30 Авг. 23:56 2018-08-31T00:30:06+03:00

В ответном матче с "Мольде" от дополнительного времени "Зенит" спасло мастерство вратаря. Фото: Википедия

Игра петербуржцев в ответном матче против «Мольде» разочаровала и главного тренера нашей команды, и специалистов

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Как известно, хорошо то, что хорошо кончается. Уступив сегодня, 30 августа, в ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы в гостях норвежскому клубу «Мольде» - 1:2, футболисты «Зенита» все же вышли в групповой этап. Поскольку в Петербурге победили со счетом 3:1.

На эту встречу тренеры «Зенита» выставили, можно сказать, сильнейший состав. Правда, в запасе остался нападающий Артем Дзюба, который в ближайшее воскресенье, наверняка, с особым подъемом будет играть против своей бывшей команды – московского «Спартака».

Поединок начался удачно для зенитовцев. На двадцатой минуте Леандро Паредес исполнил штрафной удар, вратарь отбил мяч, но подоспевший Далер Кузяев отправил его в ворота – 1:0.

Петербуржцы, которые и до этого действовали на поле очень спокойно, заиграли еще увереннее. Превосходство в классе позволяло им уверенно держать нити игры в своих руках. Похоже, наши футболисты надеялись одержать победу, что называется, на одной ноге.

- Слишком малой кровью хотели обойтись, но так не бывает, - признал после матча главный тренер «Зенита» Сергей Семак, выразивший неудовлетворение игрой своих подопечных.

- Не исключая, что наши футболисты экономили силы перед встречей со «Спартаком», - сказал корреспонденту «Комсомолки» известный в прошлом игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов. – Однако они могли доэкомномится до того, что вылетели бы из Лиги Европы.

Действительно, во втором тайме хозяева, воспользовавшись пассивностью и вальяжностью гостей, забили два гола. Могли и больше, но несколько раз нашу команду выручил голкипер Андрей Лунев. Концовка встречи получилась очень нервной. Какое-то время зенитовцы отчаянно оборонялись, при этом действовали с ошибками. И лишь в самые последние минуты сумели отодвинуть игру от своих ворот.

- Несмотря на то, что «Зенит» вышел в групповой этап Лиги Европы, и мы увидим еще, как минимум, шесть матчей в рамках этого турнира, сегодняшнюю игру «Зенита» считаю неудовлетворительной, - говорит Алексей Стрепетов. - В первую очередь, это относится к защитникам. Миха Мевля и Бранислав Иванович ошибались недопустимо много. Были проблемы и в середине поля. Что же касается нападения, то оно в этом матче у нас, можно сказать, вообще отсутствовало. Форвард Антон Заболотный меня сегодня, честно говоря, разочаровал.

Повторим: впереди у нас матч с принципиальным соперником и соседом по турнирной таблице столичным «Спартаком».

- В этом поединке мы покажем совсем другой футбол, - сказал автор гола в ворота «Мольде» Далер Кузяев.

Ждем!!

Ну а жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится 31 августа.