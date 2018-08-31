Стало известно, сколько будут стоить платные парковки в Петербурге с 2019 года

СЕГОДНЯ 18:33 2018-08-31T18:34:38+03:00

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В 2019 году максимальная стоимость платной парковки в Санкт-Петербурге повысится. Но ненамного. Для владельцев мотоциклов, мопедов и скутеров всего на 1 рубль. Для автомобилистов – на 5. А для водителей грузовиков – на 7. Оставить машину в Петербурге на час будет стоить 35, 118 и 177 рублей соответственно для этих видов транспорта. Документ уже подписал губернатор города Георгий Полтавченко. Правда, речь в нем идет именно о максимальном размере оплаты.

То есть в 2019 году на городских парковках она будет не больше заявленных сумм. А вот меньше – вполне. Как, например, и сейчас. Максимально установленная стоимость за парковку за 2018 год следующая. Для двухколесного транспорта – 34 рубля, для легковых автомобилей – 113 рублей, для грузовых – 170 рублей. Но по факту в паркоматах (или другими предложенными способами) за то, чтобы оставить транспорт на час, водители отдают по 30, 60 и 120 рублей соответственно категории.

Напомним, что платная зона парковок в Петербурге появилась три года назад. Сделать ее было необходимо для того, чтобы разгрузить исторический центр. Хаотично брошенные на улицах машины мешали и другим автомобилистам свободно передвигаться. Усложняли жизнь они и общественному транспорту, и пешеходам.

НА ЗАМЕТКУ

Платная зона парковок на 2900 мест выросла в центре города – на 27 улицах между Невским, Лиговским проспектами, Кирочной улицей и набережной реки Фонтанки. Платить за оставленный там транспорт нужно с восьми утра до восьми вечера. Для этого есть специальные паркоматы для банковских карт. Есть и другие способы оплаты: сделать это можно через мобильный телефон, отправив сообщение на номер 2722, мобильное приложение «Парковки Санкт-Петербурга» или в личном кабинете на сайте parking.spb.ru. Кстати, с 20:01 вечера и до 07:59 утра эта парковка превращается в бесплатную.