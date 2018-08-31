2018-08-31T18:34:38+03:00
Авто

Стало известно, сколько будут стоить платные парковки в Петербурге с 2019 года

Документ уже подписал Георгий Полтавченко
Полина ЖУКОВА
Поделиться:
В Северной столице объявили максимальную цену за платную парковку в 2019 году.В Северной столице объявили максимальную цену за платную парковку в 2019 году.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В 2019 году максимальная стоимость платной парковки в Санкт-Петербурге повысится. Но ненамного. Для владельцев мотоциклов, мопедов и скутеров всего на 1 рубль. Для автомобилистов – на 5. А для водителей грузовиков – на 7. Оставить машину в Петербурге на час будет стоить 35, 118 и 177 рублей соответственно для этих видов транспорта. Документ уже подписал губернатор города Георгий Полтавченко. Правда, речь в нем идет именно о максимальном размере оплаты.

То есть в 2019 году на городских парковках она будет не больше заявленных сумм. А вот меньше – вполне. Как, например, и сейчас. Максимально установленная стоимость за парковку за 2018 год следующая. Для двухколесного транспорта – 34 рубля, для легковых автомобилей – 113 рублей, для грузовых – 170 рублей. Но по факту в паркоматах (или другими предложенными способами) за то, чтобы оставить транспорт на час, водители отдают по 30, 60 и 120 рублей соответственно категории.

Напомним, что платная зона парковок в Петербурге появилась три года назад. Сделать ее было необходимо для того, чтобы разгрузить исторический центр. Хаотично брошенные на улицах машины мешали и другим автомобилистам свободно передвигаться. Усложняли жизнь они и общественному транспорту, и пешеходам.

НА ЗАМЕТКУ

Платная зона парковок на 2900 мест выросла в центре города – на 27 улицах между Невским, Лиговским проспектами, Кирочной улицей и набережной реки Фонтанки. Платить за оставленный там транспорт нужно с восьми утра до восьми вечера. Для этого есть специальные паркоматы для банковских карт. Есть и другие способы оплаты: сделать это можно через мобильный телефон, отправив сообщение на номер 2722, мобильное приложение «Парковки Санкт-Петербурга» или в личном кабинете на сайте parking.spb.ru. Кстати, с 20:01 вечера и до 07:59 утра эта парковка превращается в бесплатную.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На посвящение первокурсников СПбГУ в студенты приехал Александр Бастрыкин
В петербургской канализации обнаружили жирбергов
Тренер «Зенита» назвал соперников по Группе Лиги Европы «проходимыми»
В Петергофе под снос пойдет хостел, который через 10 лет признан незаконным
В Ленобласти 1 сентября свои первые уроки проведут 250 молодых учителей
На участке КАД от Дачного проспекта до Таллинского шоссе закроют две полосы
Водитель «Шкоды» сгорел после столкновения с автобусом под Волховом
Работодатели помогают своим сотрудникам собрать детей в школу
В Европейском университете перед началом учебного года сменили ректора
Суд на 15 суток остановил работу организатора питания на заводе «Ниссан» из-за гепатита А
Жребий вновь был милостив к «Зениту»
В Санкт-Петербурге женщине отказали в работе, потому что она... женщина
Матч "Зенит" - "Спартак" перекроет дороги в Санкт-Петербурге
С 1 сентября Петербург и Бугры свяжет новый автобусный маршрут
«Комсомолка станет еще лучше!
Горько говорить о нем "был": Георгий Полтавченко соболезнует родным и близким Иосифа Кобзона
В частном доме в Ленобласти нашли тело 13-летнего мальчика
Из окна гостиницы в Санкт-Петербурге выпал семилетний москвич
На Новоколомяжском проспекте у девушки отобрали полмиллиона рублей
На перекрестке Суздальского и Гражданского вспыхнул автобус
В садоводстве под Санкт-Петербургом двое приятелей варили амфетамин
Под Петербургом неизвестный сломал стену магазина и вытащил 5 миллионов рублей из банкомата
В ночь на 31 августа на Васильевском острове затопило припаркованные машины
У петербургского бизнесмена конфисковали танк, под который угодили люди
Роспотребнадзор назвал причину отравления участников молодежного конгресса Росатома в Петербурге