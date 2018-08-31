«После 14 лет хождений по больницам решила: «Пора начинать жить!»

СЕГОДНЯ 17:13 2018-08-31T18:15:04+03:00

23-летняя спортсменка приняла участие в турнирах по теннису на колясках Flanders Open и Ath Open.

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- Играть два турнира оказалось сложно - в совокупности я провела тринадцать матчей, но это, безусловно, сделало меня сильнее, - заявила довольная Полина Шакирова, как только приземлилась в родном Петербурге.

23-летняя спортсменка приняла участие в турнирах по теннису на колясках Flanders Open и Ath Open, заработала рейтинговые очки и поднялась в мировом рейтинге сразу на тринадцать позиций!

ОТ ЛЮБИТЕЛЯ ДО ПРОФЕСИОНАЛА

Девушка прикована к инвалидной коляске с детства, но, несмотря на это, она очень позитивная, жизнерадостная и целеустремленная.

- Когда я только родилась, мне поставили диагноз «спиномозговая грыжа», - поделилась девушка с корреспондентом «КП» - Петербург». - Какое-то время меня пытались вылечить - были операции и постоянные походы по больницам. Потом мы с родителями решили, что хватит ходить по врачам, пора начинать жить, как обычный человек, и радоваться жизни. В больницах нам мало чего говорили по этому поводу, в основном то, что мы уже и так знали. В итоге оставили все как есть.

Теннисную ракетку Полина взяла в четырнадцать лет.

- Это было еще в школе, ­- вспоминает девушка. - Мой первый тренер Анатолий Яковлевич разглядел во мне потенциал и пригласил попробовать поиграть. Я согласилась, и с этого все началось. Нас была целая группа детей, но выбрали заниматься на корте только пару-тройку человек, включая меня.

На серьезных соревнованиях впервые она выступила в 2010 году - это был чемпионат России по теннису на колясках.

- Этот турнир мне хорошо запомнился. Я играла против парней и заняла второе место в одиночном турнире среди юниоров, - рассказывает Полина. - В парном турнире мы были в команде с мальчиком из Москвы и стали первыми. После этого я стала ездить по миру и участвовать в международных и всероссийских чемпионатах.

Сегодня одно из самых заветных желаний Полины - принять участие в Паралимпийских играх и занять там одно из лидирующих мест.

- Желательно первое, - добавляет спортсменка, подмигивая левым глазом.

РОДИТЕЛИ И НЕГАТИВ

У Полины уже накопилось достаточное количество медалей. Одна из самых престижных - золото на чемпионате мира среди юниоров - теннисистов на колясках.

- В последние два года у меня практически не было игр - всего четыре, - рассказала Шакирова. - На соревнованиях не участвовала потому, что нам отказывали в субсидировании и не выделяли средства на поездки.

Благодаря победе на международном турнире в Бельгии девушка поднялась в мировом рейтинге на 46-е место, обогнав при этом тринадцать конкурентов. А ведь еще совсем недавно даже никто и предположить не мог, что она достигнет таких высот.

- Теннис на колясках по своей сложности ничем не уступает обычной игре с ракеткой. Единственное отличие - одни бегают, а вторые передвигаются на колясках. Везде нужно приложить максимум усилий, чтобы добиться хороших результатов, - добавляет Полина.

Перед тем как выйти на корт, у Полины Шакировой существует ритуал: некоторое время она предпочитает находиться одна и ни с кем не разговаривать. Таким образом настраивается на нужный лад.

- Сегодня конкуренция на соревнованиях среди колясочников очень сильная, появляются новые и достаточно сильные ребята, - говорит спортсменка. - Чтобы быть конкурентоспособной, необходимо изучать своих соперников с первой секунды на корте и пытаться понять стиль игры, повадки и уязвимые места.

В ближайшем будущем Полина мечтает попасть на чемпионат Европы по теннису на колясках и сыграть на чемпионате России.

Вадим ШАШКОВ