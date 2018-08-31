Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» попросил майку у Артема Дзюбы

СЕГОДНЯ 19:22 2018-08-31T19:24:41+03:00

Тренер «Мольде» Уле Гуннар Сульшер объяснил, что эта футболка для его сына

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На официальном сайте ФК «Зенит» вышел очередной выпуск видеоблога. Сине-бело-голубые раскрыли несколько закулисных кадров с ответного матча с «Мольде». В одном из эпизодов экс-игрок «Манчестер Юнайтед», а ныне главный тренер норвежцев Уле Гуннар Сульшер, обратился к нападающему «Зенита» Артему Дзюбе.

- Можешь отдать свою футболку после матча? - обратился он к нему. - Это для моего сына.

- Конечно, - ответил Артем. - Без проблем.

После этого Сульшер пояснил, что его сын такой же высокий, как и Дзюба.

- Могу сказать, что Артем фантастический игрок, - добавил Сульшер.

Напомним, в Норвегии в ответном матче Лиги Европы «Зенит» уступил со счетом 2:1, но, несмотря на поражение, прошел в групповой этап благодаря домашней победе. Артем Дзюба так и не вышел на поле - всю игру он просидел на скамейке запасных.