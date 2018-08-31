В поселке Парголово хотя построить современный спорткомплекс

СЕГОДНЯ 22:45 2018-08-31T22:49:03+03:00

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Находящийся на северной окраине Петербурга поселок Парголово продолжает благоустраиваться. Здесь строят новые дома и школы, ремонтируют дороги. Существует проект создания в поселке целого жилого микрорайона. А на днях городское правительство выделило участок под строительство на Выборгском шоссе спортивного комплекса, площадь которого составит восемь тысяч квадратных метров.

Как стало известно «Комсомолке», планируется, что это будет трехэтажное здание с крытой ледовой ареной, трибунами для зрителей, залом игровых видов спорта, залом для единоборств, а также двумя помещениями для сквоша, медицинским кабинетом и кафе.

Для строительства комплекса потребуется примерно три года.

Однако получить более конкретную информацию, например, когда начнутся работы, не удалось. В том числе, и в самом поселке. Председатель муниципального совета Ольга Кутыловская сказала нам, что у нее вообще нет никакой информации относительно этого объекта. А потому неизвестно, когда жители поселка смогут начать заниматься спортом в новом комплексе.

В администрации Выборгского района «Комсомолке» сообщили, что «обществу с ограниченной ответственностью «Возрождение» предоставлен на инвестиционных условиях для строительства многофункционального спортивного комплекса земельный участок площадью 13554 квадратных метров».

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Еще один современный спорткомплекс планируется в ближайшие годы построить в Красносельском районе, в Полежаевском парке. Эту инициативу поддерживает знаменитый в прошлом боксер, а ныне депутат Государственной думы Николай Валуев. Однако существует серьезное препятствие: парк входит в зону охраняемых ландшафтов, и практически любое строительство здесь запрещено. Сейчас вопрос о спорткомплексе находится на стадии рассмотрения.