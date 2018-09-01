Дети войны: Сирийские ребята стали кадетами в России
- Торжественно обещаю быть преданным родине - Сирийской Арабской Республике и ее народу, высоко нести честь и достоинство кадета, знать и преумножать традиции русского и сирийского воинств, - одиннадцатилетний Джафар Дургам без запинки произносит клятву кадета, которую специально подкорректировали для первых в России иностранных воспитанников кадетского корпуса.
Джафар - один из восьми сирийских мальчиков, которые в июле 2018 года прибыли в Петербург по соглашению между Сирией и Россией. Все они - дети офицеров, погибших в бою.
- В Сирии они учились в школе-интернате для детей военнослужащих, после чего их отобрали по межправительсвтенному соглашению для обучения в этом кадетском корпусе. Первая "партия" - восемь человек - пойдут на первый курс в этом году. Такое же количество детей будут приезжать каждый год в течение семи лет, пока сегодняшние первокурсники не закончат школу, - рассказал «КП-Петербург» Ясер Акель, педагог дополнительного образования Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса.
Мальчишки теперь стали кадетами.Фото: Александр ГЛУЗ
Ясер Акель станет преподавателем арабского языка для прибывших детишек – по условиям соглашения, мальчики не должны забыть родной язык. Сирийские мальчики уже довольно сносно изъясняются на русском - перед поездкой они изучали его около полугода, и с началом занятий успели найти общий язык с российскими кадетами.
- Хороший парень Джафар! Он разговаривает по-русски, мы ему задаем вопросы, он сначала, конечно, переводит на свой язык, потом нам отвечает. Кстати, у нас появился язык жестов, который мы применяем, если рядом нет переводчика. Иногда мы ссоримся, но потом миримся, бывает деремся, но по-дружески! - сосед Джафара по комнате Саша тоже приехал в Петергоф из другого города - Челябинска, и не перестает интересоваться обычаями товарища. По просьбе соседа Джафар даже спел корреспондентам гимн Сирии.
Мальчики живут в общежитии казарменного типа, которое Ясер Акель сравнил с гостиницей: ребята расселены по три человека в комнате, в каждой - туалет и душ, кладовка со спортивным инвентарем. На этаже – прачечная, чайная, игровая и телевизионные комнаты.
Все они - дети офицеров, погибших в бою.Фото: Александр ГЛУЗ
Первого сентября казарму осмотрел заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.
- Ты из какого города? - генерал армии уточнил происхождение каждого кадета за неформальным круглым столом.
- Из Дамаска, Хомса, Дайр-эз-Заура, Хамы, - ребята отвечали на русском.
- Из тех населенных пунктов, которые видели весь этот ужас. Я знаю, что такое Хама, что такое Алеппо, я там бывал, - вспомнил замминистра обороны, и тут же обратился к руководству кадетского корпуса.
- У нас очень калорийная еда, они привыкли дома кушать другое, поэтому вводить наш рацион надо потихонечку, это касается не только питания, - отдал приказ генерал армии.
Мальчикам он вручил наручные часы - чтобы вспомнили замминистра, когда сами станут генералами.
После общения с Дмитрием Булгаковым ребята приступили к первому уроку. С преподавателем они обсудили, какой еды им не хватает в России.
- Маринованные баклажаны с чесноком! Это такое национальное сирийское блюдо - макдус, - перевел желание учеников Ясер Акель. С сирийскими мальчиками работают также два воспитателя-переводчика - Алена и Лилия - выпускницы Восточного факультета СПбГу.
- Кон-стан-тин Василь-е-вич, - девушки помогают кадетам запомнить сложное для иностранца имя командира взвода.
В Сирии мальчишки учились в школе-интернате для детей военнослужащих.Фото: Александр ГЛУЗ
Двенадцатилетний Саммад уверенно говорит на русском, только иногда поглядывая на переводчика:
- Я из Дайр-эз-Заура, там у меня осталась мать, три брата и три сестры, - говорит он.
Одиннадцатилетний Хайдар приехал из Хомса. Чтобы поступить в Санкт-Петербургский кадетский военный корпус мальчик сдавал экзамены по русскому языку и математике. Тот же набор вступительных испытаний, что и для российских школьников, за вычетом физкульутры.
Его товарищ по роте и тезка Хайдар Айюб - круглый сирота, на войне у него погибли оба родителя. Это самый улыбчивый мальчик из международной группы, которого будто и не коснулись ужасы войны.
- Я мечтаю стать футболистом и... увидеть Путина, - сказал он на арабском в беседе с журналистами.