В Петербурге мотоциклист проехал по воде Финского залива

СЕГОДНЯ 11:25 2018-09-02T11:30:34+03:00

Мужчина сделал специальный байк, который на скорости может скользить по водной глади [видео]

Изменить размер текста: A A

Проехать на двух колесах по воде. Раньше это казалось фантастикой. Но для фанатов мотоциклетного спорта нет ничего невозможного. Байкер из Санкт-Петербурга Степан Маслов полгода переделывал свой мотоцикл для езды по водной глади. И теперь мечта Степана сбылась. Мужчина смог прокатиться по Финскому заливу!

- Около полугода назад я принялся за проект, я не знал, чем все это закончится, - делится Степан. - Мой новый проект был посвящен безбащенной идее - проехаться по воде на мотоцикле. В России несколько человек пытались исполнить подобное, но их ждала неудача.

Свою сумасшедшую поездку по воде мотоциклист снял на видео. На кадрах видно, как Степан разгоняется по берегу и затем бороздит просторы Финского залива на заднем колесе.

stepanstunt Мотоциклист проехал по воде Финского залива

- Давно хотел показать вам свой сон, который снится мне последние пару месяцев, - поделился со своими друзьями Степан после поездки.

К слову, проехаться по воде мотоциклисту помогли специальные лыжи, которые Степан прикрепил к своему байку.