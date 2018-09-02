2018-09-02T11:30:34+03:00
Общество

В Петербурге мотоциклист проехал по воде Финского залива

Мужчина сделал специальный байк, который на скорости может скользить по водной глади [видео]
Роман ЛЯЛИН
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Мотоциклист проехал по воде Фото: Степан МасловМотоциклист проехал по воде Фото: Степан Маслов
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Проехать на двух колесах по воде. Раньше это казалось фантастикой. Но для фанатов мотоциклетного спорта нет ничего невозможного. Байкер из Санкт-Петербурга Степан Маслов полгода переделывал свой мотоцикл для езды по водной глади. И теперь мечта Степана сбылась. Мужчина смог прокатиться по Финскому заливу!

- Около полугода назад я принялся за проект, я не знал, чем все это закончится, - делится Степан. - Мой новый проект был посвящен безбащенной идее - проехаться по воде на мотоцикле. В России несколько человек пытались исполнить подобное, но их ждала неудача.

Свою сумасшедшую поездку по воде мотоциклист снял на видео. На кадрах видно, как Степан разгоняется по берегу и затем бороздит просторы Финского залива на заднем колесе.

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Мотоциклист проехал по воде Финского залива
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- Давно хотел показать вам свой сон, который снится мне последние пару месяцев, - поделился со своими друзьями Степан после поездки.

К слову, проехаться по воде мотоциклисту помогли специальные лыжи, которые Степан прикрепил к своему байку.

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