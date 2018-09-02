В Петербурге задержали мужчину, открывшего стрельбу из окна по улице

СЕГОДНЯ 20:30 2018-09-02T21:21:14+03:00

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В Санкт-Петербурге на улице Костюшко к многоэтажке поздним вечером стянули все экстренные службы. Жилец дома открыл из своего окна огонь по улице. К счастью, дробь не попала в прохожих.

Видео с места стрельбы в Петербурге.

- Была стрельба, - сообщают очевидцы. - Все службы приехали. Улица была оцеплена, транспорт стоял. Мужчина сильно пьян. Выходить из квартиры отказывался.

К месту ЧП приехал СОБР Фото: Никита Чемерис/ДТП и ЧП Санкт-Петербурга

Мужчина грозился взорвать дом. Поэтому в многоэтажке перекрыли газ. Из дома никого эвакуировать не стали, чтобы избежать скопления людей. К дому сразу же стянули бойцов СОБР.

На месте происшествия работают экстренные службы Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга

В Петербурге оцепили дом после стрельбы.

К счастью, штурма удалось избежать. К месту происшествия вызвали родственников мужчины, после чего его удалось задержать. Стрелком оказался 45-летний жилец дома. Сейчас силовики уже изъяли у него ружье. Для допроса подозреваемого доставили в отдел полиции.

- Обезвредили дядечку, - сообщают очевидцы. - Видимо после алкоголя был в неадекватном состоянии.