В Петербурге задержали мужчину, открывшего стрельбу из окна по улице
В Санкт-Петербурге на улице Костюшко к многоэтажке поздним вечером стянули все экстренные службы. Жилец дома открыл из своего окна огонь по улице. К счастью, дробь не попала в прохожих.
Видео с места стрельбы в Петербурге.
- Была стрельба, - сообщают очевидцы. - Все службы приехали. Улица была оцеплена, транспорт стоял. Мужчина сильно пьян. Выходить из квартиры отказывался.
К месту ЧП приехал СОБР Фото: Никита Чемерис/ДТП и ЧП Санкт-Петербурга
Мужчина грозился взорвать дом. Поэтому в многоэтажке перекрыли газ. Из дома никого эвакуировать не стали, чтобы избежать скопления людей. К дому сразу же стянули бойцов СОБР.
На месте происшествия работают экстренные службы Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга
В Петербурге оцепили дом после стрельбы.
К счастью, штурма удалось избежать. К месту происшествия вызвали родственников мужчины, после чего его удалось задержать. Стрелком оказался 45-летний жилец дома. Сейчас силовики уже изъяли у него ружье. Для допроса подозреваемого доставили в отдел полиции.
- Обезвредили дядечку, - сообщают очевидцы. - Видимо после алкоголя был в неадекватном состоянии.
Стрелка пытаются успокоить Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга