2018-09-03T00:51:01+03:00
Спорт

«Зенит» потерял первые два очка в этом чемпионате

Тем не менее поединок со «Спартаком» доставил удовольствие болельщикам петербургской команды
Давид ГЕНКИН
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Принципиальный поединок проходил в напряженной борьбеПринципиальный поединок проходил в напряженной борьбеФото: Александр ГЛУЗ
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Сыграв на своем поле вничью – 0:0 с принципиальным соперником «Спартаком», футболисты «Зенита» потеряли первые два очка в нынешнем чемпионате. Однако, думается, болельщикам нашей команды расстраиваться не стоит. Зенитовцы по-прежнему возглавляют турнирную таблицу, опережая ближайшего конкурента – все тот же «Спартак» - на два очка.

На этом матче присутствовали 61 467 зрителей, что является рекордом стадиона «Санкт-Петербург» для чемпионата России. Такая посещаемость не может не радовать. Ведь даже в 1984 году, когда «Зенит» впервые в своей истории стал чемпионом страны, на поединках с очень сильными соперниками не всегда собиралось так много зрителей. Напомним, тогда наши футболисты играли на стадионе имени Кирова, на месте которого построен «Санкт-Петербург».

- Поединок со «Спартаком» прошел в напряженной, бескомпромиссной борьбе, обе команды были нацелены на победу, - сказал «Комсомолке» известный в прошлом игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов. – И у зенитовцы, и спартаковцы показали высокий уровень игры. К сожалению, увидеть голы нам помешала плохая реализация соперниками опасных моментов.

Иногда страсти перехлестывали через край Фото: Александр ГЛУЗ

Иногда страсти перехлестывали через крайФото: Александр ГЛУЗ

На взгляд автора, игра проходила с небольшим преимуществом хозяев поля. Как и можно было ожидать, в составе «Зенита» выделялся нападающий Артем Дзюба, который всегда с особым настроем действует против «Спартака», своего бывшего клуба. Несмотря на то, у хозяев было гораздо меньше времени, нежели у гостей, на подготовку к этому важному матчу, в концовке инициативой полностью завладели зенитовцы. На 80-й минуте главный тренер Сергей Семак выпустил на поле еще одного высокорослого футболиста – форварда Антона Заболотного. Зенит» стал играть длинными передачами на Александра Ерохина, Дзюбу и Заболотного. Но счет на табло не изменился.

- График был достаточно плотный, ребята с честью его выдержали и смотрелись хорошо за исключением отдельных моментов, когда прозевали быстрые атаки «Спартака», - сказал после матча Сергей Семак.

Надо сказать, что в этом поединке, как и предыдущем против норвежской команды «Мольде», оборона «Зенита» выглядела не безупречно. Неудачно сыгравший в Мольде центральный защитник Миха Мемля остался в запасе, его заменил Луиш Нету, который в целом хорошо провел этот матч. Но ошибки в задней линии по-прежнему были. Видимо, правы те эксперты, которые говорят, что оборона «Зенита» нуждается в усилении. Сделать это до зимы не удастся: летнее трансферное окно в России закрылось в ночь на 1 сентября.

Важная деталь: в составе «Спартака» на поле вышли совсем молодые футболисты – двадцатилетние защитник Николай Рассказов и полузащитник Александр Ломовицкий. Место в воротах занял тоже молодой голкипер Александр Максименко, который хотя и допустил грубую ошибку в предыдущем матче с «Динамо», по-прежнему пользуется доверием тренерского штаба.

Увы, «в «Зените» ситуация другая. Cергей Семак прямо сказал, что никто из футболистов «Зенита-2» сегодня не способен усилить главную команду.

Между тем число травмированных игроков в «Зените» растет. К Юрию Жиркову, Александру Кокорину, Эмануэлю Маммана, Кристиану Нобоа, Олегу Шатову, Александру Анюкову после матча со «Спартаком» добавился Себастьян Дриусси. Все это очень тревожно…

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