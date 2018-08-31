Версия: Главный полицейский Киришей создал «банду», чтобы помочь больной маме

СЕГОДНЯ 11:20 2018-08-31T11:32:07+03:00

Силовика и его подчиненных обвинили в краже 1,5 тонн дизельного топлива на 40 миллионов рублей. Жена сотрудника МВД уверена: ее супруга подставили, потому что он мешал преступникам.

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Начальник городского ОМВД (Отдел Министерства внутренних дел – прим. ред.) Киришей под Петербургом Антон Смирнов (имена изменены) был настоящей грозой преступников. Бывший оперативник в свое время щелкал крупные банды как семечки. Полицейский славился среди коллег своей принципиальностью и неподкупностью. Но у несгибаемого силовика все-таки нашлась своя «ахиллесова пята». Больная мать городского «шерифа» чахла с каждым годом. Пенсионерке требовался уход, лечение и своя квартира рядом с родственниками. Тогда матерый опер, по одной из версий, и решил броситься во все тяжкие и резко изменить вид деятельности. Боровшийся с ОПГ силовик, сам создал мощную городскую «банду».

РУССКИЙ ШЕРЛОК ХОЛМС

47-летнего Антона Смирнова коллеги звали русским Шерлоком Холмсом. Опер стал известен после борьбы с бандой 37-летнего наркобарона Дмитрия Канцева. Дилеру долгое время удавалось выходить сухим из воды. Так было до тех пор, пока за дело не взялся Смирнов.

- Канцев был очень умным и хитрым, его банда действовала три года, - рассказывают коллеги начальника ОМВД. – В то время Антон Смирнов возглавлял управление по борьбе с оргпреступностью. И неуловимый Канцев для него стал главной целью. Главарь банды занимался продажами наркотиков в больших объемах. В арсенале у бандитов были автоматы Калашникова и даже пулемет. Члены группировки устроили в нашем городе настоящие 90-е. Преступники успели совершить три убийства.

Полицейский был местным Шерлоком Холмсом

Узнав о том, что на банду началась настоящая охота, подельники Канцева пошли на отчаянный шаг, и установила прослушку в кабинете Смирнова. Для этого бандиты проползли в подвал здания полиции и просверлили пол.

Но Смирнову все же удалось перехитрить преступников. Узнав об утечках информации, полицейский разработал тайный план задержания преступников и оповестил всех об этом лишь перед началом операции. Тогда банду и удалось задержать. У членов ОПГ при обысках нашли наркотики, пистолеты, автоматы и пулемет. Канцева отправили в тюрьму на четверть века. А силовик получил повышение до начальника ОМВД.

КВАРТИРА В ИПОТЕКУ

Отправив банду наркобарона в тюрьму, Антон Смирнов стал для местных настоящим героем и примером для подражания. У полицейского была красавица-жена - бывший следователь, две дочери и больная мама.

- Я была на пенсии по выслуге лет, - рассказывает жена полицейского Ирина Смирнова. – Мама Антона болела. Несколько лет назад у нее была операция на сонной артерии, сдавало сердце. Свекровь перенесла инсульт. Ей нужно было наблюдение и помощь. Тогда мы ей и взяли квартиру в ипотеку в пяти минутах ходьбы от нас.

Сейчас злые языки судачат – мол из-за больной матери полицейский и решился на отчаянный шаг. Сама семья уверяет, что денег в семье хватало, поэтому дополнительного заработка не требовалось.

«ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК»

Как утверждают силовики, свою «банду» полицейский взял двух лучших оперов и депутата Будогощского поселения Игорь Денисенко. Парламентарий и сам раньше работал в полиции. В депутаты он выдвинулся от деревни, где и жила семья Смирнова. В родном поселении народный избранник наводил порядок.

- Игорь Семенович – очень хороший человек, - рассказывает местный житель Виталий. - Всегда поможет, где-то и совет хороший даст. Как-то раз мне посчастливилось поучаствовать с ним в восстановлении и обновлении могил и памятников солдатам Великой Отечественной войны.

Супруга младше депутата на 10 летФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Но было у 36-летнего депутата своя слабость. Красавица-жена Денисенко младше своего супруга на десять лет. Несмотря на троих детей, девушка будто сошла с обложки гламурного журнала. За красоту ее даже прозвали местной топ-моделью. Правда, и запросы у сексуальной пассии, по мнению местных завистников, были немалыми. Чтобы удержать рядом с собой молодую красотку, депутату, по одной из версий, пришлось искать дополнительный заработок.

«ДРУЖИЛИ СЕМЬЯМИ»

По версии следствия, депутат Игорь Денисенко возглавил одну из подгрупп «банды силовиков». Благодаря связям парламентарию удалось узнать все слабые места безопасности нефтепровода. Охранять трубу с топливом по всему периметру было невозможно. Этим и воспользовались преступники, сделав километровую врезку. С помощью нее силовики откачивали горючее в специально приготовленные баки.

- Один из задержанных полицейских был другом Антона Смирнова, - поясняют силовики. - Они вместе работали оперативниками, вместе ловили наркоманов, сбытчиков. Дружили семьями. Они знали многих сотрудников завода, в том числе охранника Кирилла Сомова, который раньше и сам работал в полиции. Он, по нашей версии, мог стать связующим второй группы похитителей нефти.

Депутат оказался многодетным отцомФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Благодаря связям полицейским, по версии следствия, удалось переманить на свою сторону многих сотрудников завода. Это помогло «банде» воровать нефть незамеченными целых полгода.

- Обвиняемые взяли два автомобиля на семь и десять тонн и закамуфлировали их под фирменные автобусы завода, - поясняет в следствии. - На стороне преступников были работники предприятия из службы безопасности, пропускного пункта и работники цехов, где наливали топливо. Поэтому обвиняемые просто заезжали на предприятие, заправлялись и вывозили нефтепродукты.

«ОГОВОРИЛИ, ЧТОБЫ УБРАТЬ С ПОСТА»

Позже силовики подсчитают: за полгода Канцев и подельники успели украсть почти полторы тысячи тонн дизельного топлива на общую сумму в 40 миллионов рублей. Похищенное продавали частным лицам, которые занимались скупкой дизеля. Правда, вскоре работники ФСБ все же решили, что начальник ОМВД тратит денег больше, чем зарабатывает.

Разведчики, по словам силовиков, организовали слежку за полицейским и взяли на крючок всю «банду». Задержание решили проводить, когда начальник ОМВД вместе с семьей собрался ехать в отпуск.

- Мы на машине поехали в Сочи, как вдруг мужу позвонили из ФСБ, сказали, что у нас проводят обыск, - вспоминает Ирина Смирнова. – Мы развернулись и поехали домой. Муж хотел во всем разобраться. Я уверена, что супруга оговорили, чтобы убрать с поста. Он мешал преступникам и везде наводил порядок. А сейчас следствие выставляет его преступником. Из-за задержания маме Димы стало плохо. Ей не давали общаться с сыном. От переживаний она скончалась.

Сейчас на Антона Смирнова и его подельников возбудили уголовное дело по статьям «Организация и участие в преступном сообществе» и «Кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере». Начальнику ОМВД грозит до двадцати лет колонии, а его подчиненным - до десяти.