2018-08-31T12:58:59+03:00
Новости компаний

Держателям карт Visa и Mastercard Банка УРАЛСИБ стал доступен Apple Pay

Для вашей безопасности номер карты не будет сохраняться ни на устройстве, ни на серверах
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С 29 августа держателям карт Visa и Mastercard, выпущенных ПАО «БАНК УРАЛСИБ», стал доступен Apple Pay – удобный и безопасный платежный инструмент.

Apple Pay обеспечивает конфиденциальность использования: при добавлении кредитной или дебетовой карты в Apple Pay сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный Элемент» устройства пользователя. Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически.

Apple Pay очень просто настроить: клиенты могут добавить кредитную или дебетовую карту через приложение Wallet. В магазинах расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздними моделями, а также с Apple Watch.

Также совершать покупки в приложениях и на вебсайтах можно одним касанием пальца к Touch ID или двойным кликом боковой кнопки и взглядом на iPhone X для подтверждения операции через Face ID. Теперь больше нет необходимости вручную заполнять большие документы с контактными данными или повторно вводить данные о доставке и выставлении счета!

При оплате покупок в приложениях или в Safari, Apple Pay работает на:

- iPhone 6 и более новых моделях;

- iPad Pro;

- iPad Air 2;

- iPad mini 3 и более новых моделях.

Apple Pay можно пользоваться и в браузере Safari на любом Mac не старше 2012 года выпуска с установленной на компьютер системой macOS Sierra, подтверждая при этом платеж со своего iPhone 6 или более новой модели, либо прямо с Apple Watch, а также касанием пальца к Touch ID на новых MacBook Pro.

СПРАВКА

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU).

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