Смартфон для школы: ТОП-5 приложений для первоклашек

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-31T14:07:19+03:00

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Как бы ни относились вы к смартфону в руках своего ребенка, все равно наступит день, когда у него появится свой личный гаджет. Как правило, это происходит в пору «первый раз в первый класс», а такой день уже завтра. Предлагаем использовать телефон по максимуму - даже самый простой и недорогой аппарат (а именно такие рекомендуют покупать начинающим пользователям) может стать не только средством связи, но и помощником в учебе. В этом обзоре мы вместе со специалистами МТС расскажем жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области про приложения для закрепления знаний по предметам в начальной школе.

Изучаем арифметику

Приложение «Динозаврик Тим» наверняка придется по вкусу всем маленьким школьникам; да что греха таить, даже автору текста, взрослой даме, у которой есть семилетняя дочь, было интересно поиграть в эту забавную обучалку. В игре нужно помочь динозаврику спасти свою семью, решая простейшие примеры (уровень первого класса), составляя из пазлов геометрические фигуры и выполняя другие задания.

Запоминаем таблицу умножения

Программу «Математейка» оценивают как один из лучших игровых тренажеров для закрепления таблицы умножения. Помимо этого здесь есть сложные примеры, так что это программа не для первоклашек, а для тех, кто постарше, тут все серьезнее. В «Математейке» огромное количество уровней, которые можно открыть только по мере прохождения предыдущих.

Пишем словарный диктант

«Русский язык» - программа, скорее, не игровая, а уже классически учебная. Здесь представлено восемь тем, которые чаще всего вызывают затруднения у учащихся начальной школы. По каждой из них школьнику предлагается пройти словарный диктант, состоящий из 10 заданий (кстати, их количество можно менять от 5 до 30). Если ребенок отвечает неправильно, приложение указывает на ошибку и предлагает запомнить правильное написание. Удобно, что все неправильно написанные слова сохраняются в памяти программы, так что можно без труда устроить своему чаду персональный диктант по самым сложным заданиям.

Расширяем вокабуляр

Приложение «Английский язык для школьников» помогает расширить словарный запас, потренироваться в аудировании, чтении и правописании. Программа предлагает около 30 разных тем, которые пригодятся всем начинающим изучать язык в младшей школе

Решаем тесты по истории

Историю России некоторые школьники начинают изучать уже в третьем классе, и зачастую этот предмет вызывает трудности, так что одноимённое приложение будет очень полезным. Все темы представлены достаточно лаконично - здесь есть даты, краткое описание и основные действующие лица разных периодов.

Не забывайте о безопасности детей в сети. Защитить ребенка от негативной информации помогут технические средства - специальные сервисы, которые предлагают операторы связи. В МТС такая услуга называется «Контроль интернета», она закрывает для просмотра определённые группы сайтов, определить которые можно как вручную, так и автоматически. Она же дает возможность смотреть, сколько времени проводит в интернете ребенок, что он там ищет и смотрит. Вот здесь есть подробная инструкция по настройке детского смартфона.