2018-08-31T14:24:43+03:00
Звезды

"Страшная месть": Борис Гребенщиков и Сергей Шнуров спели для "Гоголя"

Музыканты записали совместный саундтрек к фильму "Гоголь: Страшная месть" [аудио]
Елена МОЛОДКИНА
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Лидеры "Аквариума" и "Ленинграда" спелись. ФОТО: СоцсетиЛидеры "Аквариума" и "Ленинграда" спелись. ФОТО: Соцсети
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Сразу две звезды музыкального Петербурга свел "Гоголь". Такие разные и одновременно похожие. Один пишет про в "Питере - пить", другой "мечет стаканы на стол".

Аквариум, Сергей Шнуров "Гоголь: Страшная месть". "ВКонтакте"

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Сергей Шнуров и Борис Гребенщиков на пару написали и исполнили заглавную композицию к фильму "Гоголь: Страшная месть", который вышел в широкий прокат 30 августа.

- Начнем с того, что поднимем нам веки и станем видеть, как есть, - поют питерцы под весьма жизнеутверждающую мелодию.

И далее по тексту снова вспоминают, что истина - в вине:

"Так выпейте, и вам станет легче. Стакан вина - и все впереди. Но не дай вам бог, не дай вам бог когда-нибудь встать у нас на пути".

К слову, это не единственная композция авторства Шнурова в фильме. Есть и еще одна "Страшная месть" - эротической стихотворение, в котором свою возлюбленную герой называет "ласковой дьяволиец" и "карманной вампиршей". И просит поднять ему... "не веки".

Поработать над проектом лидеру "Ленинграда" предложил режиссер Егор Баранов.

- Я находился на гастролях, времени ни на какие записи не было решительно. И уж не знаю, откуда Егор взял мой телефон, ведь они меняются раз в месяц, - цитирует Шнурова пресс-служба ТВ-3. - Потом я посмотрель "Гоголь", и он оказался неплох. Для русского кинематографа так вообще - на четыре с плюсом.

А тем, кто цепляется за историю, Шнуров советует посмотреть "Бесславные ублюдки" Квентина Тарантино.

- Хватит трястись над прошлым. Нет ни прошлого, ни будущего! Есть только сейчас, - говорит Шнуров.

КСТАТИ

Фильм "Гоголь. Страшная месть" - третий из трилогии, созданной по мотивам произведений и биографии Николая Васильевича Гоголя. Основой третьего фильма стала повесть "Страшная месть" из сборника "Вечера на хуторе близ Диканьки".

Картина уже бьет рекорды. В свой первый день проката фильм заработал 56,1 миллиона рублей. А это лучший старт российского фильма в будни и непраздничные дни.

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