Работа из надежных рук: Как людям с инвалидностью найти работу в Петербурге.

СЕГОДНЯ 14:30 2018-08-31T15:16:36+03:00

«Комсомолка» рассказывает, что можно предпринять горожанам с ограниченными возможностями, чтобы быть востребованными на рынке труда.

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- Сегодня принято много говорить об инвалидах и о том, что проблемы со здоровьем не должны быть помехой в реализации их прав. Увы, на практике все обстоит немного по-другому, - говорит Ксения Старунская. - Инвалидность и поиск работы для меня стали настоящим испытанием.

По образованию Ксения психолог. Обычно люди с такой специальностью трудоустраиваются без особых проблем. Но молодая женщина получала везде отказы. Одни работодатели ссылались на отсутствие необходимых условий труда, другие говорили, что она не сможет справляться с нагрузками. Некоторые просто не хотели видеть в штате особенного сотрудника. Причины каждый раз были разные, а результат один - отказ.

- Я стояла на учете в центре занятости, и мне регулярно предлагали вакансии, но ведь на решение работодателя специалисты центра повлиять не могли, - рассуждает Ксения. - Меня, конечно, поддерживали, но были моменты, когда опускались руки. И наконец произошло чудо: мне перезвонили из службы и сказали, что есть работа.

Ксению пригласили работать в один из городских реабилитационных центров по Программе временного трудоустройства. Работают такие программы так: работодатель заключает с центром занятости населения соглашение, по которому он берет на работу инвалида. Компания платит работнику зарплату не ниже установленного минимума, а служба занятости доплачивает пособие. Доплата перечисляется на счет фирмы, а бухгалтерия выдает эти деньги работнику. Три месяца работник трудится как стажер, получая и зарплату и пособие. За это время соискатель должен проявить себя и свои навыки, оценить условия труда, а работодатель - принять решение: нужен ему такой работник или нет.

Ксения Старунская на новом месте прижилась, и ее временная работа стала постоянной. А всем, кто находится в похожей ситуации, она советует не отступать и добиваться того, чего хочешь.

- Инвалидность - это не приговор, главное - стараться и двигаться вперед и ни в коем случае не замыкаться на своей проблеме, - говорит Ксения. - Да, постоянные отказы и отсутствие практики - это все психологически очень сложно пережить. Однако это проблема не только людей с инвалидностью, но и вполне здоровых ребят, которые ставят себе ограничения, сомневаются в своих силах и возможностях.

НА ЗАМЕТКУ

Найти работу человеку с инвалидностью не всегда просто, но это вполне реально! Если вы пока не можете подобрать подходящую вакансию, обязательно приходите на общегородскую ярмарку вакансий, которая состоится 12 сентября в «Ленэкспо». Время работы с 11.00 до 17.00, вход бесплатный.

В этом году посетителям будут доступны 2,5 тысячи вакансий в сферах производства, образования, IT, медицины и здравоохранения, строительства, транспорта и связи, пищевой промышленности, индустрии гостеприимства и услуг. А психологи центра занятости населения, HR-менеджеры крупных петербургских компаний и известные бизнес-тренеры расскажут о профессиональной ориентации, планировании карьеры, навыках, необходимых для продвижения по карьерной лестнице.

В октябре состоится ярмарка вакансий для людей с инвалидностью. Там можно будет узнать о возможности прохождения стажировок на предприятиях города. Следите за анонсами на r21.spb.ru