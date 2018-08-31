2018-08-31T15:59:10+03:00
Новости компаний

Как сделать лучшее селфи и получить яркие эмоции

Благодаря мобильной технологии на основе Big Data можно получить свои яркие фото без утомительных поисков по соцсетям
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Часть мероприятий проходила на крытой территории, но сигнал был отличным даже в труднодоступных для него местах. Фото предоставлено Северо-Западным филиалом ПАО «МегаФон»Часть мероприятий проходила на крытой территории, но сигнал был отличным даже в труднодоступных для него местах. Фото предоставлено Северо-Западным филиалом ПАО «МегаФон»
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Вид с набережной на Финский залив, эксклюзивные выступления талантливых и целый набор технических новинок для тех, кому хочется поскорее увидеть мир будущего – всем этим могли насладиться продвинутые меломаны и любители технического прогресса, посетившие фестиваль iPort. Официальным партнером мероприятия выступила компания «МегаФон», которая для всех посетителей открыла уютную лаунж-зону прямо напротив основной сцены фестиваля и предоставила возможность зарядить мобильные телефоны. Абонентов оператора также ждала скидка 30% на входные билеты и супербыстрый мобильный интернет на скорости 123 Мбит/с

Гости активно регистрировались на площадке «МегаФона», делали селфи и фотографировались. Они смогут получить все фотографии, где есть только они и их друзья, в самое ближайшее время. Система AI сама разберет тысячи фото и отправит их посетителям iPortFest по электронной почте.

Организаторы фестиваля iPort и «МегаФон» в пространстве «Порт Севкабель» сделали все, чтобы взрослые, и дети были настроены на позитивную волну. Фото предоставлено Северо-Западным филиалом ПАО «МегаФон»

Организаторы фестиваля iPort и «МегаФон» в пространстве «Порт Севкабель» сделали все, чтобы взрослые, и дети были настроены на позитивную волну. Фото предоставлено Северо-Западным филиалом ПАО «МегаФон»

Площадка «Порт Севкабель» потребовала от специалистов оператора также особого внимания с технической точки зрения.

- Часть мероприятий на фестивале проходила на крытой территории, но сигнал должен быть отличным даже в труднодоступных для него местах и при самой большой нагрузке. Чтобы обеспечить необходимую емкость сети на этом участке, мы проложили волоконно-оптическую линию связи от действующей базовой станции до места проведения мероприятия, — рассказывает директор Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон» Владимир Бакалов.

Гости фестиваля оценили качество мобильного интернета «МегаФона», а популярный IT-блогер Катарина Снигур даже провела замеры скоростей в приложении Speedtest прямо во время выступления одного из хедлайнеров фестиваля Kadebostany: в итоге показатели в сети «МегаФона» достигли отметки 123 Мбит/с на download и 40 Мбит/с на upload!

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