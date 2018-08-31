Торговая марка «Элитагро» представляет пакетированные семена

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-31T16:59:30+03:00

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МОРКОВЬ ЖАНЕ ДЕ ДОБС

Старинный, наследственный сорт моркови из Франции. Очень продуктивный, корнеплоды желтого цвета как снаружи, так и внутри, конические, крупные- 15-30 см в длину. Обладают прекрасным вкусом, хрустящие, сочные и очень сладкие!

Ценность сорта. Пригодна для длительного хранения, отличные вкусовые качества, красивый внешний вид. Отлично хранится. Прекрасно подходит для употребления как в свежем, так для всех видов домашней кулинарии.

Огурец «Непоседа» F1.

Высокопродуктивный партенокарпический гибрид женского типа цветения. Приспособлен для выращивания в любых условиях: открытом грунте, тоннелях, весенних теплицах. Растения сильнорослые, ветвление среднее или выше среднего. В узлах формируется по 1-2 завязи. Зеленцы гладкие, интенсивно-зелёного цвета, с глянцевой поверхностью, длиной 10-12 см, диаметром 3.0-3.5 см, плотные.

Ценность гибрида. Характеризуется длительным плодоношением, обладает повышенной приспособляемостью к условиям выращивания, жаростойкостью. Имеет устойчивость к вирусу обыкновенной огуречной мозаики, оливковой пятнистости, мучнистой росе, толерантен к ложной мучнистой росе. Обладает прекрасными вкусовыми и засолочными качествами!

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