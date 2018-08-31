Любопытные факты об «Экспофоруме», которые вас удивят

СЕГОДНЯ 17:05 2018-08-31T17:05:06+03:00

«Комсомолка» узнала, как строился главный выставочный центр Петербурга и почему он уникален не только для нашего города, но и для Европы.

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Международный конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» - это, по сути, город в городе. Здесь есть все самое необходимое для продвинутого жителя мегаполиса: два бизнес-центра, отели, медицинский центр, комната матери и ребенка, современный пресс-центр, комфортные конференц-залы и просторные павильоны, таможенно-логистический комплекс, церковь, специализированные помещения для кухни и даже панорамный ресторан.

Генеральным подрядчиком строительства конгрессно-выставочного центра выступила компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»), которая имеет тридцатилетний опыт работы. Заказчик исходил из нескольких критериев. Важен был значительный опыт работы в сфере строительства и реализации масштабных проектов; репутация надежной компании, не допускавшей отклонения от сроков сдачи объектов, а также собственные производственные мощности. Всем этим требованиям соответствовала компания «Эталон ЛенСпецСМУ».

Многие технологии, которые применялись при строительстве, использовались в России впервые. Мы собрали самые интересные инновации, о которых петербуржцы вряд ли знают.

Отсутствие колонн

Каждый, кто хоть раз побывал в «Экспофоруме», наверняка заметил просторы выставочных залов. Благодаря бесколонному пространству, которое впервые было реализовано компанией «Эталон ЛенСпецСМУ», в павильонах «Экспофорума» можно организовать не только традиционные выставки, но и кинопремьеры, выступления симфонического оркестра, теннисные турниры и даже соревнования по конкуру. Инновационная технология бесколонного возведения павильонов и пассажа позволяет максимально использовать пространство и воплощать самые смелые задумки участников выставок в любой части зала.

Мобильные перегородки и потолок-трансформер

Стены в конференц-залах - это вовсе не стены, а мобильные перегородки высотой десять метров. Такие есть только в петербургском «Экспофоруме» и в одном из выставочных центров в Объединенных Арабских Эмиратах. Нужна большая площадь для масштабного мероприятия? Перегородки легко заезжают в специальные паркинги, прячутся там, и помещение приобретает нужный размер. С помощью этих же перегородок (кстати, звуконепроницаемых) просторный зал легко делится на несколько залов поменьше.

- А чтобы в сконструированном помещении было комфортнее, можно опустить потолок. Технология аналогична цирковым конструкциям, которые с помощью тросов могут опускать потолочные блоки до полуметра, - рассказал главный инженер компании «Эталон ЛенСпецСМУ» Алексей Павлов.

Инженерные секреты

Благодаря усиленной конструкции пол в выставочном центре выдержит самый тяжелый экспонат. А вы знаете, что под красивой напольной плиткой больше метра… пустоты! Вернее, там проходят инженерные каналы, в которых уже подведено электричество, слаботочные сети, вода и даже канализация. То есть в любой части зала можно создать уникальное пространство, будь то кафе, шоу-рум квартиры или, к примеру, гримерная.

Микроклимат по желанию

В любой точке павильонов, конференц-залов можно задать необходимую температуру: сделать теплее или, наоборот, прохладнее. Помогают в этом более двухсот вентиляционных установок и более ста тысяч квадратных метров воздуховодов.

- Управлять температурой можно с помощью телефонов или планшетов, на которых установлены специальные программы, - добавляет заместитель управляющего инвестиционно-строительными проектами компании «Эталон ЛенСпецСМУ» Михаил Наумов.

К слову, для поддержания необходимого климата в любой точке комплекса установлена мощная котельная, а также две холодильные машины, которые на момент строительства «Экспофорума» появились только на двух объектах в мире.

Самый большой экран в России

Его размер составляет 24 на 10 метров, и установлен он в конференц-зале, где проходит пленарное заседание Петербургского Международного экономического форума. Экран мобильный (может «спрятаться» в потолок) и один из самых больших в России.

Витражное остекление

На фасадную часть огромного пассажа, который объединяет павильоны и конференц-залы, установлены цельные стеклопакеты площадью 15 «квадратов». Такая технология витражного остекления в России была применена впервые. А всего в комплексе было застеклено 72 500 квадратных метров.

Открытие конгрессно-выставочного центра осенью 2014 года позволило нашему городу встать в один ряд с крупнейшими выставочными столицами мира. А компания «Эталон ЛенСпецСМУ» продолжила свое активное развитие и в качестве генподрядчика. Среди проектов компании можно отметить Музей железных дорог России, который расположен у Балтийского вокзала, а также электродепо «Южное».