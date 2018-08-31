“Лицедеи” покажут “Old School”

СЕГОДНЯ 16:00 2018-08-31T17:17:44+03:00

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В основу сюжета “Old School” (Старая школа) положены наши с вами истории - комические ситуации из жизни советских и российских школьников. Феерически смешная клоунада со сквозным сюжетом затрагивает сердца всех поколений зрителей. В героях мы узнаем себя и родителей, учителей и завучей, вспоминаем свои первые возвышенные чувства и нелепые детские страхи. Мы смеемся сквозь слезы, поем вместе с актерами под поп и рок хиты всех времен, растворяемся в шуме бурных аплодисментов, радуемся от того, что рядом с нами, над теми же клоунскими репризами, смеются наши дети и наши родители. Мастерская игра актеров, декорации и неожиданные лицедейские интерактивы возвращают нас в школьные годы, пробуждают добрые ностальгические чувства, любовь к жизни и к своей стране. После просмотра Old School даже иностранец сможет понять что такое школа “по-русски”.

Перед зрителем предстанут четыре поколения “Лицедеев”: авторы и исполнители главных ролей - Юрий Музыченко, Полина Бондарь и Анна Никитина; представительница более позднего выпуска СПбГАТИ (курс при театре “Лицедеи”) - Снежана Прудько; легендарное первое «лицедейское» поколение - Виктор Соловьев и Анвар Либабов. В спектакль также ввели новый персонаж, роль которого блестяще исполняет Наталья Шалаева - выпускница последнего поколения СПбГАТИ (курс при театре “Лицедеи”).

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