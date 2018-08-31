Футбольные секции в Санкт-Петербурге: Как воспитать из ребенка будущую звезду

СЕГОДНЯ 17:46 2018-08-31T17:46:50+03:00

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После чемпионата мира в Санкт-Петербурге царит настоящий бум вокруг футбола. Практически каждый мальчишка грезит быть похожим на Артема Дзюбу или Игоря Акинфеева. Начать свой тернистый путь в этом виде спорта, может каждый. Главное иметь для этого большое желание! С 3 по 17 сентября в филиалах Академии «Зенит» пройдет отбор мальчиков от 5 до 9 лет - от туда ребенок сможет попасть в основную кузницу кадров сине-бело-голубых, а потом уже и в команду.

- В «Газпром»-Академии «Зенита» работают 17 филиалов в разных районах города, Ленинградской и Псковской областях, а также в Башкортостане, - сообщает пресс-служба ФК «Зенит». - Каждый тренер получает руководство по тренировочному процессу и играм, которому он четко следует. Таким образом, обучение в филиалах ничем не отличается от обучения в главной школе сине-бело-голубых, но позволяет детям заниматься футболом в системе «Зенита» недалеко от дома.

На просмотр необходимо явиться за 30 минут до начала отбора, при себе обязательно иметь спортивную одежду и обувь.

- Настоящего профессионала можно воспитать из абсолютно любого ребенка, - уверен тренер одного из филиалов Академии «Зенит» Вадим Класс. - В малом возрасте нет каких-либо определенных критериев. Через несколько лет они все подрастут, и вот тогда уже можно будет говорить о его личных качествах, а также о том, подходит он команде или нет. Важны будут и антропометрические данные - они помогут определить позицию на поле.

Особую роль на начальном этапе играют и сами родители. Вы должны понимать, что ваш мальчуган ответственно подходит к тренировкам: не филонит, а уж тем более не пропускает их.

- Никто не сможет добиться успеха, если не будет прикладывать к этому необходимых усилий, - добавляет Вадим Класс. - Просмотр новых «финтов» и красивых голов в интернете, а также игры во дворе с другими ребятами, к сожалению, не смогут помочь юным футболистам овладеть выдающимися техническими навыками, сильным ударом и физической выносливостью. Важны тренировки под руководством профессионалов.

На раннем этапе обучения юношей обучают азам дриблинга, технике передач, показывают, как правильно обрабатывать скачущий мяч и наносить точные удары по воротам. Занятия проводятся абсолютно бесплатно.

НА ЗАМЕТКУ

Что необходимо знать родителю юного футболиста

- Занятия должны приносить ребенку радость и удовольствие – только тогда парень действительно «раскроется». Исходя из этого, постарайтесь создать своему ребенку комфортную для занятий психологическую среду.

- Желательно, чтобы футбольная школа или секция не располагалось слишком далеко от дома. Утомительная дорога в два конца - испытание, которое совершенно не обязательно выдерживать, чтобы стать хорошим спортсменом.

- Купите мальчику удобные бутсы и хороший мяч. На этом экономить не рекомендуется. Мяч, с которым парню желательно почаще общаться во дворе, должен быть не тяжелым и не жестким, а кроме того, иметь идеально круглую форму. Лучше всего приобрести облегченный мяч четвертого размера тренировочной серии.

- Не требуйте от ребенка сразу многого. Он может быть невнимательным и слабо усваивать упражнения в сравнении с другими сверстниками. Старайтесь спокойно объяснять его ошибки после тренировки. И, конечно, не забывайте его хвалить - это самое важное!

- Как бы вы ни хотели счастливой футбольной карьеры для парня, не «перекармливайте» его общением с мячом: это чревато потерей интереса к футболу через несколько лет. Все должно быть в удовольствие. Оптимальный режим тренировок 2-3 раза в неделю для самых маленьких, 3-4 раза для тех, кто постарше. Вне тренировочных занятий желательно, чтобы мальчик возился с мячом не более полутора часов в день.

- Не обучайте ребенка сразу в двух футбольных школах. Пожалейте свое дитя - количество в спорте далеко не всегда переходит в качество.

КОНКРЕТНО

Футбольные секции в Санкт-Петербурге

Отбор мальчишек 2010-2013 годов рождения пройдет с 3 по 17 сентября в филиалах Академии «Зенита»:

«Зенит-Московский»

Адрес: Московский проспект, 102

Контактная информация: +7 (911) 000-21-10, Вадим Класс

«Зенит-ИНКОН» (Колпино)

Адрес: Колпино, Тверская улица, 25

Контактная информация:, +7 (952) 354-39-18, Степан Петрукович

«Зенит - Невский фронт» (Фрунзенский район)

Адрес: Пражская улица, 32

Контактная информация: +7 (911) 266-16-70, Станислав Козлов

«Зенит-Всеволожск»

Адрес: Всеволожск, Межевая улица, 10, стадион СОШ-2

Контактная информация: +7 (921) 655-00-06, Евгений Никитин

«Зенит-Гатчина»

Адрес: Гатчина, аллея Императора Павла I, д. 1

Контактная информация: +7 (911) 213-24-11, Андрей Иванов

«Зенит-Выборгский»

Адрес: улица Сантьяго-де-Куба, 4, корпус 2, стадион ДДЮТ Выборгского района

Контактная информация: +7 (931) 340-10-40 Михаил Аношин

«Зенит-Автово» (Кировский район)

Адрес: улица Маринеско, 7, школа № 480

Контактная информация: +7 (905) 208-62-36, Илья Дроздов

«Зенит-Калининский»

Адрес: улица Софьи Ковалевской, 8–3, школа № 78

Контактная информация: +7 (921) 965-93-53, Сергей Новиков

«Зенит-Василеостровский»

Адрес: Наличная улица, 32, корпус 2, школа № 2

Контактная информация: +7 (931) 358-19-60, Вячеслав Лычкин

Зенит-Локомотив» (Петроградский район)

Адрес: Петровский проспект, 16, стадион «Балтика»

Контактная информация: +7 (911) 989-49-44, Андрей Антонов

«Зенит-Адмиралтейский»

Адрес: Лифляндская улица, 5А, стадион «Адмиралтеец»

Контактная информация: +7 (921) 367-16-49, Максим Нифонтов

«Зенит-Приморский»

Адрес: улица Аккуратова, 7А, стадион «Олимпийские надежды»

Контактная информация: +7 950 030-60-74, Максим Мастицкий

«Зенит-Дружба» (Красное Село)

Адрес: Красное Село, улица 1 Мая, 7–9, стадион «Дружба»

Контактная информация: +7 (911) 910-97-06, Алексей Лысенко

«Зенит-Кировск»

Адрес: Кировск, Советская улица, 1, стадион имени Ю. А. Морозова

Контактная информация: +7 (905) 226-22-63, Андрей Кокуркин

«Зенит-Сестрорецк»

Адрес: Сестрорецк, Дубковское шоссе, 42, парк «Дубки»

Контактная информация: +7 (921) 405-17-60, Сергей Кривошта

«Зенит - Великие Луки»

Адрес: Великие Луки, улица Малышева, 11А

Контактная информация: +7 (911) 350-79-70, Сергей Поварещенков

«Зенит-Салават»

Адрес: Салават, Октябрьская улица, 70, лицей №1

Контактная информация: +7 (917) 776-89-09, Олег Широков.

* Информация предоставлена официальным сайтом ФК «Зенит».

Богдан РЕШЕТНИКОВ