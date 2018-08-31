2018-08-31T18:20:45+03:00
Общество

Открытая армия, открытое правительство

«Международный военно-технический форум - крупнейшее выставочно-демонстрационное мероприятие минобороны и оборонно-промышленного комплекса прошло в конце августа
Поделиться:
Форум «Армия - 2018». Фото предоставлено рекламодателем.Форум «Армия - 2018». Фото предоставлено рекламодателем.
Изменить размер текста:

Форум «Армия - 2018» прошел в подмосковном парке «Патриот» уже в четвертый раз. В 2018 году участие в нем приняли более 1200 экспонентов. Гостям выставки было представлено порядка 26 тысяч единиц военной продукции, среди которой инновационные образцы российских вооружений. Впервые здесь была размещена экспозиция вооружений и трофейной военной техники, захваченных у террористов в Сирии.

Демонстрационная программа в формате шоу «Вежливые люди» на полигоне Алабино, озере Комсомольское и аэродроме Кубинка была очень насыщенной и зрелищной. Здесь разыгрались более 10 тактических эпизодов на суше, в воздухе и воде. За время открытого посещения более 50 тысяч человек увидели шоу «Вежливые люди». Перед гостями и участниками форума развернулась настоящая военная операция - боевая стрельба из всех видов вооружения, действия десантно-штурмовых групп, преодоление препятствий колесной и гусеничной техникой. В небе над Кубинкой высший пилотаж продемонстрировали авиационные группы «Стрижи», «Русские Витязи», «Беркуты», а также пилотажная группа из Китая «Первое Августа». Число посетителей форума в 2018 году превысило один миллион человек!

Посетители форума смогли увидеть уникальные образцы вооружений и новые разработки оборонной промышленности, стать свидетелями современной боевой операции, что еще совсем недавно сложно было себе представить.

Участников и посетителей форума поприветствовал Владимир Путин, отдельно выступивший с обращением к молодежи.

- Особо хотел бы обратиться к молодежи, к тем ребятам, которые впервые придут посмотреть на экспозиции и выставки. Вы узнаете не просто много нового и интересного, но в полной мере прочувствуете, как высока честь быть защитником Родины, - сказал президент России.

Журнал «Новый оборонный заказ. Стратегии». Фото предоставлено рекламодателем.

Журнал «Новый оборонный заказ. Стратегии». Фото предоставлено рекламодателем.

Журнал «Новый оборонный заказ. Стратегии» стал информационным партнером и экспонентом Форума. Экспозиция журнала вновь отличалась оригинальностью и нестандартной репрезентацией авторитетного отраслевого издания, отмечающего в этом году свое 10-летие.

Десять лет – это достаточный возраст для формирования характера и собственной четкой позиции. А позиция нашей редакции – поддержка прорывных для нашей страны патриотичных решений, мнений, продукции и разработок, поддержка ярких технических инноваций. Форум “Армия” в очередной раз подтвердил свой статус одного из самых прогрессивных отраслевых проектов. Но особенно хочу отметить позицию открытости оборонной отрасли, продемонстрированную здесь, и активный международный диалог, что очень важно для дальнейшего развития военной промышленности. Это настоящие инновации форума “Армия 2018”– прокомментировала главный редактор и издатель журнала «Новый Оборонный заказ. Стратегии» Александра Григоренко.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На посвящение первокурсников СПбГУ в студенты приехал Александр Бастрыкин
В петербургской канализации обнаружили жирбергов
Тренер «Зенита» назвал соперников по Группе Лиги Европы «проходимыми»
В Петергофе под снос пойдет хостел, который через 10 лет признан незаконным
В Ленобласти 1 сентября свои первые уроки проведут 250 молодых учителей
На участке КАД от Дачного проспекта до Таллинского шоссе закроют две полосы
Водитель «Шкоды» сгорел после столкновения с автобусом под Волховом
Работодатели помогают своим сотрудникам собрать детей в школу
В Европейском университете перед началом учебного года сменили ректора
Суд на 15 суток остановил работу организатора питания на заводе «Ниссан» из-за гепатита А
Жребий вновь был милостив к «Зениту»
В Санкт-Петербурге женщине отказали в работе, потому что она... женщина
Матч "Зенит" - "Спартак" перекроет дороги в Санкт-Петербурге
С 1 сентября Петербург и Бугры свяжет новый автобусный маршрут
«Комсомолка станет еще лучше!
Горько говорить о нем "был": Георгий Полтавченко соболезнует родным и близким Иосифа Кобзона
В частном доме в Ленобласти нашли тело 13-летнего мальчика
Из окна гостиницы в Санкт-Петербурге выпал семилетний москвич
На Новоколомяжском проспекте у девушки отобрали полмиллиона рублей
На перекрестке Суздальского и Гражданского вспыхнул автобус
В садоводстве под Санкт-Петербургом двое приятелей варили амфетамин
Под Петербургом неизвестный сломал стену магазина и вытащил 5 миллионов рублей из банкомата
В ночь на 31 августа на Васильевском острове затопило припаркованные машины
У петербургского бизнесмена конфисковали танк, под который угодили люди
Роспотребнадзор назвал причину отравления участников молодежного конгресса Росатома в Петербурге