Открытая армия, открытое правительство

СЕГОДНЯ 17:00 2018-08-31T18:20:45+03:00

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Форум «Армия - 2018» прошел в подмосковном парке «Патриот» уже в четвертый раз. В 2018 году участие в нем приняли более 1200 экспонентов. Гостям выставки было представлено порядка 26 тысяч единиц военной продукции, среди которой инновационные образцы российских вооружений. Впервые здесь была размещена экспозиция вооружений и трофейной военной техники, захваченных у террористов в Сирии.

Демонстрационная программа в формате шоу «Вежливые люди» на полигоне Алабино, озере Комсомольское и аэродроме Кубинка была очень насыщенной и зрелищной. Здесь разыгрались более 10 тактических эпизодов на суше, в воздухе и воде. За время открытого посещения более 50 тысяч человек увидели шоу «Вежливые люди». Перед гостями и участниками форума развернулась настоящая военная операция - боевая стрельба из всех видов вооружения, действия десантно-штурмовых групп, преодоление препятствий колесной и гусеничной техникой. В небе над Кубинкой высший пилотаж продемонстрировали авиационные группы «Стрижи», «Русские Витязи», «Беркуты», а также пилотажная группа из Китая «Первое Августа». Число посетителей форума в 2018 году превысило один миллион человек!

Посетители форума смогли увидеть уникальные образцы вооружений и новые разработки оборонной промышленности, стать свидетелями современной боевой операции, что еще совсем недавно сложно было себе представить.

Участников и посетителей форума поприветствовал Владимир Путин, отдельно выступивший с обращением к молодежи.

- Особо хотел бы обратиться к молодежи, к тем ребятам, которые впервые придут посмотреть на экспозиции и выставки. Вы узнаете не просто много нового и интересного, но в полной мере прочувствуете, как высока честь быть защитником Родины, - сказал президент России.

Журнал «Новый оборонный заказ. Стратегии». Фото предоставлено рекламодателем.

Журнал «Новый оборонный заказ. Стратегии» стал информационным партнером и экспонентом Форума. Экспозиция журнала вновь отличалась оригинальностью и нестандартной репрезентацией авторитетного отраслевого издания, отмечающего в этом году свое 10-летие.

Десять лет – это достаточный возраст для формирования характера и собственной четкой позиции. А позиция нашей редакции – поддержка прорывных для нашей страны патриотичных решений, мнений, продукции и разработок, поддержка ярких технических инноваций. Форум “Армия” в очередной раз подтвердил свой статус одного из самых прогрессивных отраслевых проектов. Но особенно хочу отметить позицию открытости оборонной отрасли, продемонстрированную здесь, и активный международный диалог, что очень важно для дальнейшего развития военной промышленности. Это настоящие инновации форума “Армия 2018”– прокомментировала главный редактор и издатель журнала «Новый Оборонный заказ. Стратегии» Александра Григоренко.