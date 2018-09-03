«Не могу жить в мире без музыки»: основатель первого фан-клуба The Beatles Коля Васин оставил перед смертью записку

СЕГОДНЯ 11:10 2018-09-03T11:43:42+03:00

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Петербуржец Коля Васин стал известен на всю страну в 70-х годах. Поклонник The Beatles написал поздравление с днем рождения Джону Леннону, что советские времена было абсолютно нереально. Письмо каким-то образом дошло. И Джон британский музыкант, у которого были миллионы фанатов по всему миру ответил! А самое главное прислал Коле подарки. Пластинку с записью своего концерта и автографом. После этого жизнь Коли резко изменилась. Никому неизвестный петербуржец создал в России первый фан-клуб британской четверки, а потом и вовсе переделал свою квартиру в музей.

Коля Васин опубликовал две книги о группе The Beatles. И в последнее время писал свой третий труд, но так и не успел его закончить. О своем увлечении группой "The Beatles" Коля Васин рассказывал в интервью "Комсомолке".

- Книгу о группе я вынашивал всю жизнь, - рассказывал Коля "КП". - Это началось в детстве, когда я впервые побывал на черном рынке и услышал рок-н-ролл. В книге я вспоминаю самые счастливые моменты, когда мы собирались у меня на квартире, слушали музыку и пили вино. Есть и грустное. О нашем унижении, как мы прятались в подворотнях, чтобы купить пластинку. О том, как на мой музей «Битлз» были постоянные облавы, а нас, как преступников, закрывали в камере. В этой книге сплелось все: прошлое, будущее, надежда и отчаяние.

Коля Васин списывался с участниками британской рок-группы

О смерти Коли Васина стало известно накануне. Мужчину нашли мертвым в торговом центре. Полицейские долго не могли установить личность погибшего. Но потом Васина опознали друзья по фотографии. Музей Коли тут же опечатали. А когда стали осматривать его вещи, нашли записку, которую он оставил перед смертью.

- Записка была в сумке Коли, - рассказал «КП-Петербург» друг Васина Николай Барабанов. - В ней говорилось, что он больше не хочет и не может жить в стране, где нет музыки. Уголовного дела не будет. Его имущество должно быть передано родне и друзьям.

Сейчас будут решать судьбу музея The Beatles, который остался после смерти Коли Васина.

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